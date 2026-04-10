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Barcelona vs. Espanyol por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Barcelona vs. Espanyol chocan este sábado por la fecha 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Barcelona vs. Espanyol se enfrentan este sábado 11 de abril, desde el Estadio Spotify Camp Nou de Cataluña, en un partido correspondiente a la fecha 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
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Barcelona vs. Espanyol: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de LaLiga de España y deseas sintonizar el partido entre Barcelona vs. Espanyol, por la trigésima primera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 10.30 horas
- Perú: 11.30 horas
- Colombia: 11.30 horas
- Ecuador: 11.30 horas
- Bolivia: 12.30 horas
- Chile: 12.30 horas
- Venezuela: 12.30 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 12.30 horas
- Argentina: 13.30 horas
- Brasil: 13.30 horas
- Paraguay: 13.30 horas
- Uruguay: 13.30 horas
- España: 18.30 horas
¿Dónde ver Barcelona vs. Espanyol?
- Bolivia: Tigo Sports
- Brasil: ESPN, Disney Plus, Zapping, Claro TV y Sky+
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports
- México y Centroamérica: Sky Sports
- España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
Barcelona vs. Espanyol: previa del partido de LaLiga
Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Espanyol se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga de España, el conjunto 'culé' está en la cima y prácticamente tiene casi asegurado el título, mientras que los 'Pericos' están en el décimo lugar peleando por clasificarse a un torneo internacional.
El FC Barcelona, con 76 puntos, necesita continuar ganando porque sabe que su más cercano perseguidor es el Real Madrid y que la diferencia de siete sigue siendo corta para ellos. Por su parte, el Espanyol también urge de un triunfo porque está a 6 unidades de acceder a Conference League y a 7 de la Europa League.
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