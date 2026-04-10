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Barcelona vs. Espanyol por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Barcelona vs. Espanyol chocan este sábado por la fecha 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Barcelona y Espanyol juegan este sábado por la fecha 11 de LaLiga EA Sports en el Camp Nou.
Barcelona y Espanyol juegan este sábado por la fecha 11 de LaLiga EA Sports en el Camp Nou. | Foto: FC Barcelona / Espanyol
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Barcelona vs. Espanyol se enfrentan este sábado 11 de abril, desde el Estadio Spotify Camp Nou de Cataluña, en un partido correspondiente a la fecha 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid se enfrenta a Girona este viernes por la fecha 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Girona EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver partido

Barcelona vs. Espanyol: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de LaLiga de España y deseas sintonizar el partido entre Barcelona vs. Espanyol, por la trigésima primera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 10.30 horas
  • Perú: 11.30 horas
  • Colombia: 11.30 horas
  • Ecuador: 11.30 horas
  • Bolivia: 12.30 horas
  • Chile: 12.30 horas
  • Venezuela: 12.30 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 12.30 horas
  • Argentina: 13.30 horas
  • Brasil: 13.30 horas
  • Paraguay: 13.30 horas
  • Uruguay: 13.30 horas
  • España: 18.30 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Espanyol?

  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: ESPN, Disney Plus, Zapping, Claro TV y Sky+
  • Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports
  • México y Centroamérica: Sky Sports
  • España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV

Barcelona vs. Espanyol: previa del partido de LaLiga

Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Espanyol se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga de España, el conjunto 'culé' está en la cima y prácticamente tiene casi asegurado el título, mientras que los 'Pericos' están en el décimo lugar peleando por clasificarse a un torneo internacional.

El FC Barcelona, con 76 puntos, necesita continuar ganando porque sabe que su más cercano perseguidor es el Real Madrid y que la diferencia de siete sigue siendo corta para ellos. Por su parte, el Espanyol también urge de un triunfo porque está a 6 unidades de acceder a Conference League y a 7 de la Europa League.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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