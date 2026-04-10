Partidos de hoy, sábado 11 de abril: programación, horarios y canales de TV

El fútbol no se detiene hoy sábado 11 de abril. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra Espanyol en el derbi de Cataluña. Por la Bundesliga, Bayern Múnich juega contra ST. Pauli. En la Premier League, Arsenal y Liverpool tendrán vitales duelos. Cristiano Ronaldo saltará a la cancha con el Al Nassr. Horarios y canales para ver los encuentros.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen
|Disney Plus
|8:30
|Heidenheim vs. Unión Berlín
|Disney Plus
|8:30
|RB Leipzig vs. Borussia M’gladbach
|ESPN 5 y Disney Plus
|8:30
|Wolfsburgo vs. Eintracht Fráncfort
|Disney Plus
|8:30
|St. Pauli vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Real Sociedad vs. Alavés
|ESPN 4 y Disney Plus
|9:15
|Elche vs. Valencia
|DSports y DGO
|11:30
|Barcelona vs. Espanyol
|DSports y DGO
|14:00
|Sevilla vs Atlético de Madrid
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Auxerre vs. Nantes
|Disney Plus
|14:05
|Stade Rennais vs. Angers
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Arsenal vs. Bournemouth
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Brentford vs. Everton
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Burnley vs. Brighton
|Disney Plus
|11:30
|Liverpool vs. Fulham
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Cagliari vs. Cremonese
|ESPN y Disney Plus
|8:00
|Torino vs. Verona
|ESPN y Disney Plus
|11:00
|AC Milan vs. Udinese
|ESPN 2 y Disney Plus
|13:45
|Atalanta vs. Juventus
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Al Najma vs. Neom SC
|Bet365
|11:00
|Al Taawon vs. Al Kholood
|Bet365
|11:05
|Al Hazem vs. Al Fayha
|Bet365
|13:00
|Al Okhdood vs. Al Nassr
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Deportivo Riestra vs. Instituto
|1xBet
|13:30
|Independiente Rivadavia vs. Argentinos Jrs.
|Disney Plus
|15:15
|Estudiantes L.P. vs. Unión Santa Fe
|1XBet
|17:30
|Boca Juniors vs. Independiente
|ESPN 5 y Disney Plus
|19:45
|Estudiantes Río Cuarto vs. Barracas Central
|1XBet
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|00:00
|Auckland FC vs. Melbourne Victory
|Bet365
|2:00
|Newcastle Jets vs. Adelaide United
|Bet365
|4:35
|WS Wanderers vs. Sydney FC
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Academia del Balompié vs. Bolívar
|bet365
|16:15
|Nacional Potosí vs. Universitario de Vinto
|bet365
|18:30
|Aurora vs. Always Ready
|bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Remo vs. Vasco
|TV Globo Internacional
|14:30
|Vitória vs. Sao Paulo
|Bet365
|16:30
|Mirassol vs. Bahía
|Bet365
|18:00
|Santos vs. Atlético MG
|Bet365
|18:30
|Internacional vs. Gremio
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|La Serena vs. Everton
|1xBet
|16:30
|Audax vs. U. Católica
|1xBet
|19:00
|Palestino vs. Limache
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Águilas Doradas vs. Junior
|Bet365
|20:20
|Ind. Medellín vs. Atlético Nacional
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC
|1xBet
|21:00
|Sporting FC vs. Alajuelense
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Mushuc Runa vs. Manta
|Zapping Sports
|19:00
|Orense vs. Libertad
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Toronto FC vs. Cincinnati
|Apple TV y MLS Season Pass
|13:30
|Austin FC vs. Los Ángeles Galaxy
|Apple TV y MLS Season Pass
|13:30
|CF Montreal vs. Philadelphia Union
|Apple TV y MLS Season Pass
|15:45
|Portland Timbers vs. Los Ángeles FC
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Charlotte vs. Nashville SC
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Inter Miami vs. New York Red Bulls
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|New England Revolution vs. DC United
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Vancouver Whitecaps vs. New York City
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|Chicago Fire vs. Atlanta Utd.
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|FC Dallas vs. St. Louis City
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|Sporting Kansas City vs. San Jose Earthquakes
|Apple TV y MLS Season Pass
|20:30
|Colorado Rapids vs. Houston Dynamo
|Apple TV y MLS Season Pass
|21:30
|San Diego FC vs. Minnesota United
|Apple TV y MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Deportivo Mixco vs. Xelajú
|20:00
|Antigua vs. Municipal
|ViX
|22:00
|Marquense vs. Mictlán
|Claro Sports 2 y ViX
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Querétaro vs. Necaxa
|ViX Latin
|18:00
|Tigres UANL vs Guadalajara
|1XBet
|20:00
|Atlas vs. Monterrey
|ViX Latin
|20:00
|Pachuca vs. Santos Laguna
|ViX Latin
|22:05
|América vs. Cruz Azul
|ViX Latin
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|ART Jalapa vs. Matagalpa
|DAZN
|20:00
|Diriangén vs. Real Estelí
|DAZN
Partidos de hoy en Países Bajos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Utrecht vs Telstar
|Bet365
|11:45
|Sparta Rotterdam vs. PSV
|Disney Plus
|13:00
|Groningen vs. G.A. Eagles
|Bet365
|14:00
|Heracles vs. Ajax
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Independiente vs. San Francisco
|Bet365
|20:30
|Plaza Amador vs. Alianza
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:15
|Sp. Luqueño vs. Recoleta
|DSports
|18:30
|Nacional Asunción vs. Cerro Porteño
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Montevideo City vs. Albion
|Disney Plus
|13:30
|Defensor Sporting vs. Boston River
|Disney Plus
|17:00
|Maldonado vs. Nacional
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Portuguesa vs. Puerto Cabello
|Bet365
|17:00
|Monagas vs. Rayo Zuliano
|18:00
|Metropolitanos vs. Zamora
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.