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Partidos de hoy, sábado 11 de abril: programación, horarios y canales de TV

¡Descubre la emocionante programación de los partidos que se jugarán HOY, sábado 11 de abril! Hay fútbol por LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A, etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizará hoy sábado 11 de abril.
Programación de partidos que se realizará hoy sábado 11 de abril. | FOTO: Composición Líbero
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El fútbol no se detiene hoy sábado 11 de abril. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra Espanyol en el derbi de Cataluña. Por la Bundesliga, Bayern Múnich juega contra ST. Pauli. En la Premier League, Arsenal y Liverpool tendrán vitales duelos. Cristiano Ronaldo saltará a la cancha con el Al Nassr. Horarios y canales para ver los encuentros.

Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver partido

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Borussia Dortmund vs. Bayer LeverkusenDisney Plus
8:30Heidenheim vs. Unión BerlínDisney Plus
8:30RB Leipzig vs. Borussia M’gladbachESPN 5 y Disney Plus
8:30Wolfsburgo vs. Eintracht FráncfortDisney Plus
8:30St. Pauli vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Real Sociedad vs. AlavésESPN 4 y Disney Plus
9:15Elche vs. ValenciaDSports y DGO
11:30Barcelona vs. EspanyolDSports y DGO
14:00Sevilla vs Atlético de MadridESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
12:00Auxerre vs. NantesDisney Plus
14:05Stade Rennais vs. AngersDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
6:30Arsenal vs. BournemouthESPN y Disney Plus
9:00Brentford vs. EvertonESPN y Disney Plus
9:00Burnley vs. BrightonDisney Plus
11:30Liverpool vs. FulhamESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
8:00Cagliari vs. CremoneseESPN y Disney Plus
8:00Torino vs. VeronaESPN y Disney Plus
11:00AC Milan vs. UdineseESPN 2 y Disney Plus
13:45Atalanta vs. JuventusDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
11:00Al Najma vs. Neom SCBet365
11:00Al Taawon vs. Al KholoodBet365
11:05Al Hazem vs. Al FayhaBet365
13:00Al Okhdood vs. Al NassrBet365

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
13:00Deportivo Riestra vs. Instituto1xBet
13:30Independiente Rivadavia vs. Argentinos Jrs.Disney Plus
15:15Estudiantes L.P. vs. Unión Santa Fe1XBet
17:30Boca Juniors vs. IndependienteESPN 5 y Disney Plus
19:45Estudiantes Río Cuarto vs. Barracas Central1XBet

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
00:00Auckland FC vs. Melbourne VictoryBet365
2:00Newcastle Jets vs. Adelaide UnitedBet365
4:35WS Wanderers vs. Sydney FCBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Academia del Balompié vs. Bolívarbet365
16:15Nacional Potosí vs. Universitario de Vintobet365
18:30Aurora vs. Always Readybet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:30Remo vs. VascoTV Globo Internacional
14:30Vitória vs. Sao PauloBet365
16:30Mirassol vs. BahíaBet365
18:00Santos vs. Atlético MGBet365
18:30Internacional vs. GremioBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
14:00La Serena vs. Everton1xBet
16:30Audax vs. U. Católica1xBet
19:00Palestino vs. Limache1xBet

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Águilas Doradas vs. JuniorBet365
20:20Ind. Medellín vs. Atlético NacionalBet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
19:00Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC1xBet
21:00Sporting FC vs. Alajuelense1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

HorariosPartidosCanales
14:00Mushuc Runa vs. MantaZapping Sports
19:00Orense vs. LibertadZapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
12:00Toronto FC vs. CincinnatiApple TV y MLS Season Pass
13:30Austin FC vs. Los Ángeles GalaxyApple TV y MLS Season Pass
13:30CF Montreal vs. Philadelphia UnionApple TV y MLS Season Pass
15:45Portland Timbers vs. Los Ángeles FCApple TV y MLS Season Pass
18:30Charlotte vs. Nashville SCApple TV y MLS Season Pass
18:30Inter Miami vs. New York Red BullsApple TV y MLS Season Pass
18:30New England Revolution vs. DC UnitedApple TV y MLS Season Pass
18:30Vancouver Whitecaps vs. New York CityApple TV y MLS Season Pass
19:30Chicago Fire vs. Atlanta Utd.Apple TV y MLS Season Pass
19:30FC Dallas vs. St. Louis CityApple TV y MLS Season Pass
19:30Sporting Kansas City vs. San Jose EarthquakesApple TV y MLS Season Pass
20:30Colorado Rapids vs. Houston DynamoApple TV y MLS Season Pass
21:30San Diego FC vs. Minnesota UnitedApple TV y MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Deportivo Mixco vs. Xelajú
20:00Antigua vs. MunicipalViX
22:00Marquense vs. MictlánClaro Sports 2 y ViX

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Querétaro vs. NecaxaViX Latin
18:00Tigres UANL vs Guadalajara1XBet
20:00Atlas vs. MonterreyViX Latin
20:00Pachuca vs. Santos LagunaViX Latin
22:05América vs. Cruz AzulViX Latin

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
17:00ART Jalapa vs. MatagalpaDAZN
20:00Diriangén vs. Real EstelíDAZN

Partidos de hoy en Países Bajos

HorariosPartidosCanales
9:30Utrecht vs TelstarBet365
11:45Sparta Rotterdam vs. PSVDisney Plus
13:00Groningen vs. G.A. EaglesBet365
14:00Heracles vs. AjaxDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
18:15Independiente vs. San FranciscoBet365
20:30Plaza Amador vs. AlianzaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:15Sp. Luqueño vs. RecoletaDSports
18:30Nacional Asunción vs. Cerro PorteñoDSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Montevideo City vs. AlbionDisney Plus
13:30Defensor Sporting vs. Boston RiverDisney Plus
17:00Maldonado vs. NacionalDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Portuguesa vs. Puerto CabelloBet365
17:00Monagas vs. Rayo Zuliano
18:00Metropolitanos vs. Zamora

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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