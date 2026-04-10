Partidos de hoy, sábado 11 de abril: programación, horarios y canales de TV

El fútbol no se detiene hoy sábado 11 de abril. Por LaLiga, Barcelona se medirá contra Espanyol en el derbi de Cataluña. Por la Bundesliga, Bayern Múnich juega contra ST. Pauli. En la Premier League, Arsenal y Liverpool tendrán vitales duelos. Cristiano Ronaldo saltará a la cancha con el Al Nassr. Horarios y canales para ver los encuentros.

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8:30 Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Disney Plus 8:30 Heidenheim vs. Unión Berlín Disney Plus 8:30 RB Leipzig vs. Borussia M’gladbach ESPN 5 y Disney Plus 8:30 Wolfsburgo vs. Eintracht Fráncfort Disney Plus 8:30 St. Pauli vs. Bayern Múnich ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 7:00 Real Sociedad vs. Alavés ESPN 4 y Disney Plus 9:15 Elche vs. Valencia DSports y DGO 11:30 Barcelona vs. Espanyol DSports y DGO 14:00 Sevilla vs Atlético de Madrid ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 12:00 Auxerre vs. Nantes Disney Plus 14:05 Stade Rennais vs. Angers Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 6:30 Arsenal vs. Bournemouth ESPN y Disney Plus 9:00 Brentford vs. Everton ESPN y Disney Plus 9:00 Burnley vs. Brighton Disney Plus 11:30 Liverpool vs. Fulham ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 8:00 Cagliari vs. Cremonese ESPN y Disney Plus 8:00 Torino vs. Verona ESPN y Disney Plus 11:00 AC Milan vs. Udinese ESPN 2 y Disney Plus 13:45 Atalanta vs. Juventus Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Horarios Partidos Canales 11:00 Al Najma vs. Neom SC Bet365 11:00 Al Taawon vs. Al Kholood Bet365 11:05 Al Hazem vs. Al Fayha Bet365 13:00 Al Okhdood vs. Al Nassr Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Horarios Partidos Canales 13:00 Deportivo Riestra vs. Instituto 1xBet 13:30 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Jrs. Disney Plus 15:15 Estudiantes L.P. vs. Unión Santa Fe 1XBet 17:30 Boca Juniors vs. Independiente ESPN 5 y Disney Plus 19:45 Estudiantes Río Cuarto vs. Barracas Central 1XBet

Partidos de hoy por la Liga de Australia

Horarios Partidos Canales 00:00 Auckland FC vs. Melbourne Victory Bet365 2:00 Newcastle Jets vs. Adelaide United Bet365 4:35 WS Wanderers vs. Sydney FC Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 Academia del Balompié vs. Bolívar bet365 16:15 Nacional Potosí vs. Universitario de Vinto bet365 18:30 Aurora vs. Always Ready bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 14:30 Remo vs. Vasco TV Globo Internacional 14:30 Vitória vs. Sao Paulo Bet365 16:30 Mirassol vs. Bahía Bet365 18:00 Santos vs. Atlético MG Bet365 18:30 Internacional vs. Gremio Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 14:00 La Serena vs. Everton 1xBet 16:30 Audax vs. U. Católica 1xBet 19:00 Palestino vs. Limache 1xBet

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 16:00 Águilas Doradas vs. Junior Bet365 20:20 Ind. Medellín vs. Atlético Nacional Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 19:00 Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC 1xBet 21:00 Sporting FC vs. Alajuelense 1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

Horarios Partidos Canales 14:00 Mushuc Runa vs. Manta Zapping Sports 19:00 Orense vs. Libertad Zapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 12:00 Toronto FC vs. Cincinnati Apple TV y MLS Season Pass 13:30 Austin FC vs. Los Ángeles Galaxy Apple TV y MLS Season Pass 13:30 CF Montreal vs. Philadelphia Union Apple TV y MLS Season Pass 15:45 Portland Timbers vs. Los Ángeles FC Apple TV y MLS Season Pass 18:30 Charlotte vs. Nashville SC Apple TV y MLS Season Pass 18:30 Inter Miami vs. New York Red Bulls Apple TV y MLS Season Pass 18:30 New England Revolution vs. DC United Apple TV y MLS Season Pass 18:30 Vancouver Whitecaps vs. New York City Apple TV y MLS Season Pass 19:30 Chicago Fire vs. Atlanta Utd. Apple TV y MLS Season Pass 19:30 FC Dallas vs. St. Louis City Apple TV y MLS Season Pass 19:30 Sporting Kansas City vs. San Jose Earthquakes Apple TV y MLS Season Pass 20:30 Colorado Rapids vs. Houston Dynamo Apple TV y MLS Season Pass 21:30 San Diego FC vs. Minnesota United Apple TV y MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga de Guatemala

Horarios Partidos Canales 16:00 Deportivo Mixco vs. Xelajú 20:00 Antigua vs. Municipal ViX 22:00 Marquense vs. Mictlán Claro Sports 2 y ViX

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Querétaro vs. Necaxa ViX Latin 18:00 Tigres UANL vs Guadalajara 1XBet 20:00 Atlas vs. Monterrey ViX Latin 20:00 Pachuca vs. Santos Laguna ViX Latin 22:05 América vs. Cruz Azul ViX Latin

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

Horarios Partidos Canales 17:00 ART Jalapa vs. Matagalpa DAZN 20:00 Diriangén vs. Real Estelí DAZN

Partidos de hoy en Países Bajos

Horarios Partidos Canales 9:30 Utrecht vs Telstar Bet365 11:45 Sparta Rotterdam vs. PSV Disney Plus 13:00 Groningen vs. G.A. Eagles Bet365 14:00 Heracles vs. Ajax Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Horarios Partidos Canales 18:15 Independiente vs. San Francisco Bet365 20:30 Plaza Amador vs. Alianza Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:15 Sp. Luqueño vs. Recoleta DSports 18:30 Nacional Asunción vs. Cerro Porteño DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 8:00 Montevideo City vs. Albion Disney Plus 13:30 Defensor Sporting vs. Boston River Disney Plus 17:00 Maldonado vs. Nacional Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:00 Portuguesa vs. Puerto Cabello Bet365 17:00 Monagas vs. Rayo Zuliano 18:00 Metropolitanos vs. Zamora

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.