Zé Ricardo y su firme defensa a jugadores de Sporting Cristal tras irregular momento: "Prefiero que..."

Sporting Cristal sacó una importante victoria ante ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo. Tras el triunfo, Zé Ricardo se pronunció acerca del irregular momento que atraviesa Cristal, que, a pesar de la victoria, sigue fuera de los 10 mejores de la tabla de posiciones.

En ese sentido, el entrenador, en conversación con los medios, no dudó en hablar sobre el rendimiento del equipo, ya que muchos exigen mejores resultados de los que se han venido consiguiendo.

Zé Ricardo habló luego de la derrota de Sporting Cristal. Foto: Inka Digital TV

“Los equipos grandes siempre tienen el tamaño que tienen por su historia. Tienen una historia muy linda, muy tradicional. Si no jugamos en un equipo grande, no tenemos presión. Eso es lo que hablo todos los días con los jugadores. Tenemos que estar preparados para eso. Yo como comandante soy preparado", fueron las primeras palabras del brasileño.

Además, manifestó su deseo de que a sus muchachos no se les critique con tanta dureza, y señaló que prefiere que lo cuestionen a él antes que a ellos.

"Prefiero que la gente hable conmigo, me put**. Disculpe la palabra, disculpe a los jugadores porque seguramente tenemos un equipo que está en un momento un poco oscilante. Por la presión seguramente cometemos errores que normalmente no cometemos", sentenció el director técnico.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El siguiente reto de los celestes será ante Cerro Porteño, este jueves 28 de mayo, por la última jornada de la Copa Libertadores.