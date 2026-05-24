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Miguel Araujo dejó fuerte comentario tras sufrida victoria de Cristal: "Ya estamos hartos"
Miguel Araujo, baluarte en la defensa de Sporting Cristal, expresa su descontento con el rendimiento del equipo, pese a la victoria sobre ADT en el Torneo Apertura.
Pese a los altibajos de Sporting Cristal durante la temporada, uno de los nombres que más destaca es Miguel Araujo, quien no ocultó su molestia por el rendimiento del equipo, más allá de la victoria ante ADT, que le permite trepar posiciones en el Torneo Apertura.
La 'Fiera' sostiene que en el elenco bajopontino se necesita que todos estén atentos y alineados para corregir errores que se presentan en su funcionamiento, principalmente en la parte posterior. Además, considera que se debe hacer una autoevaluación de su desempeño.
“Hay que tener responsabilidad, llegar a casa y ver los videos porque de eso se aprende. Se necesita autoanálisis y autocrítica; no sirve de nada hablar y luego llegar a los entrenamientos para hacer lo mismo”, dijo para Ovación tras el partido en el estadio Alberto Gallardo.
Video: Ovacion.pe.
Asimismo, el zaguero central afirmó que está cansado de que Cristal sea protagonista en la mayoría de encuentros que disputa y tenga un bloque defensivo tan frágil que le anoten en todos los partidos.
"Cristal no merece estar en esta situación, pero el fútbol no es de merecimientos, sino de fuerza y ganas. Estamos hartos de que ataquemos 15 o 20 veces y que nos hagan un gol. No es por faltarle el respeto al equipo que nos toque, pero estamos hartos de quedar mal parados. Hay que decirnos las cosas", agregó el también jugador de la selección peruana.
Recordemos que Sporting Cristal se alista para su duelo ante Cerro Porteño este jueves 28 de mayo por la Copa Libertadores. Luego, el fin de semana visitará a Cienciano en Cusco, en un cotejo por la última jornada del Torneo Apertura.
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