Yoshimar Yotún explotó tras victoria de Sporting Cristal sobre ADT: "No es lo que merecemos"

Sporting Cristal sufrió más de lo necesario para darle vuelta a ADT y se quedó con la victoria por 2-1 en el Alberto Gallardo por la fecha 16 del Torneo Apertura. Tras el final del encuentro, el capitán Yoshimar Yotún se mostró bastante fastidiado por el momento que están atravesando y señaló que no deberían estar en esas condiciones porque se están esforzando demasiado.

“¿Sabes por qué se sufre mucho? Porque nos matamos en cada uno de los entrenamientos y considero que no es lo que merecemos por todo lo que hacemos, pero estamos y seguiremos poniendo el pecho”, empezó declarando el capitán de Sporting Cristal en L1 Max.

Luego, Yotún valoró el triunfo que consiguieron en casa, porque le dará tranquilidad de cara a lo que viene en la Copa Libertadores y Liga 1.

“Pienso que este triunfo fue más que merecido porque jugamos bastante bien, y nos da un momento de tranquilidad para trabajar en esta semana. No sé si esto cambiará las cosas, pero sí trabajaremos con mayor tranquilidad”, añadió.

En cuanto al próximo partido que afrontarán ante Cerro Porteño en Paraguay por la Copa Libertadores, el capitán celeste aseguró que irán a Asunción con la mentalidad de hacer un buen partido: “Ahora toca ir a Paraguay para hacer un gran partido y también tenemos la consigna de terminar de la mejor manera posible este Torneo Apertura”.

Finalmente, le envió un mensaje a los hinchas celestes: “Los hinchas que vienen siempre al Alberto Gallardo están acostumbrados a que Cristal gane siempre con goleadas, pero si eso no se puede, puedo asegurar que vamos siempre a dejar todo en la cancha. El grupo está dolido por el presente del equipo, pero sigue trabajando muy fuerte”.