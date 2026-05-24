Sporting Cristal recibe trágica noticia sobre jugador previo partido de Libertadores: "Se lesionó"

Sporting Cristal pone el foco en su siguiente duelo ante Cerro Porteño por la última fecha de la Copa Libertadores. Los rimenses tienen la obligación de volver de Paraguay con una victoria y esperar una derrota de Palmeiras para poder clasificar a octavos de final. Sin embargo, en la previa de este duelo se conoció que no podrán contar con un jugador importante.

Sporting Cristal recibe trágica noticia sobre jugador previo partido ante Cerro Porteño

Se trata de Felipe Vizeu. El delantero no pudo disputar el último encuentro de Sporting Cristal ante ADT de Tarma por la Liga 1, pese a que inicialmente estaba previsto que arrancara como titular.

Según reveló el periodista Percy Ramos durante la transmisión de ‘L1 MAX’, el atacante brasileño se lesionó durante los calentamientos previos al partido ante los tarmeños, motivo por el cual terminó cediéndole su lugar en el once inicial a Irven Ávila.

Felipe Vizeu sufrió una lesión y puede ser baja en Sporting Cristal para enfrentar a Cerro Porteño

Pese a ello, Felipe Vizeu permaneció en el banco de suplentes durante todo el compromiso, aunque no llegó a sumar minutos, incluso cuando el equipo buscaba el triunfo, lo que evidenció que no se encontraba en condiciones óptimas para ingresar al campo. Hasta el momento, el club no ha confirmado la gravedad de la lesión.

De esta manera, la presencia del delantero brasileño en la lista de convocados para el viaje y el duelo ante Cerro Porteño quedó en duda. Ahora, Sporting Cristal deberá realizarle los exámenes médicos correspondientes para determinar el alcance exacto de la molestia y evaluar si podrá ser tomado en cuenta.

La posible baja de Vizeu representa un duro golpe para el equipo dirigido por Zé Ricardo, considerando que Luis Iberico también se encuentra lesionado e Irven Ávila no atraviesa su mejor momento de cara al gol.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para llegar a octavos de Libertadores?

La escuadra bajopontina dejó de depender de sí misma para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Para seguir con vida, está obligada a imponerse a Cerro Porteño y aguardar una derrota de Palmeiras frente a Junior. Cualquier otro resultado la dejaría fuera del certamen, sobre todo por el historial de enfrentamientos directos entre Palmeiras y Cristal.