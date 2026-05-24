Sporting Cristal confirmó que su partido por el Torneo Apertura 2026 no será transmitido por TV
Sporting Cristal estremeció a sus hinchas al informar que su próximo partido por el Torneo Apertura 2026 no será transmitido por televisión. Te contamos los detalles.
Sporting Cristal ya se enfoca en su próximo partido por el Torneo Apertura 2026, con el objetivo de revertir el mal desempeño que mostró en sus últimos encuentros. La escuadra bajopontina cedió puntos importantes y se complicó en la tabla de posiciones. Por si esto no fuera poco, ahora el club confirmó que su próximo partido no tendrá transmisión oficial.
Sporting Cristal confirmó que partido por el Torneo Apertura 2026 no será transmitido
La escuadra de Sporting Cristal se mentalizaba para enfrentar a Carlos A. Mannucci por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, encuentro programado a disputarse este domingo en el Estadio Alberto Gallardo. En medio de la expectativa por ese cotejo, el jefe deportivo Alonso Galdós sorprendió al señalar que no tendrá transmisión oficial.
Mediante su cuenta de ‘X’, Galdós dio el anuncio a sus hinchas e incentivó la compra de entradas para apoyar a las jugadoras que, pese a los tropiezos, siguen en la pelea por el liderato de la tabla de posiciones.
Sporting Cristal informó que su próximo partido del Torneo Apertura no será transmsitido.
“El partido de mañana (hoy) NO será transmitido, invitamos a todos los hinchas celestes a alentar a las chicas que están en la lucha por el objetivo. Todos sumamos en este camino. Nos vemos mañana (hoy)”, señaló el jefe deportivo del club.
Así marcha la pelea por el liderato del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
Sporting Cristal se ubica en el segundo lugar en la tabla de posiciones con 18 unidades. Sin embargo, la escuadra bajopontina tiene un partido más que sus rivales en lo alto del campeonato.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|7
|+44
|21
|2. Sporting Cristal
|8
|+15
|18
|3. Alianza Lima
|7
|+20
|16
|4. Atlético Andahuaylas
|7
|+1
|16
