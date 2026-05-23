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Alineaciones de Sporting Cristal vs. ADT: el imponente once de Zé Ricardo para ganar por el Apertura

Conoce las alineaciones para el duelo entre Sporting Cristal vs. ADT por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Sporting Cristal recibe a ADT por el Torneo Apertura 2026.
Sporting Cristal recibe a ADT por el Torneo Apertura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Sporting Cristal tiene la posibilidad de cortar una racha negativa en la temporada cuando reciba a ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes vienen golpeados por su derrota ante Junior en Copa Libertadores, por lo que ahora Zé Ricardo pondrá un once competitivo que les dé calma y motivación para su último cotejo internacional del torneo de la Conmebol.

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Alineación de Sporting Cristal vs. ADT

Este es el once que alista Zé Ricardo para conseguir los tres puntos con Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Cristiano, Leandro Sosa, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Gabriel, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Sporting Cristal perdió 3-2 en su visita a Junior. Foto: Libertadores

Sporting Cristal viene de caer en Colombia ante Junior por Copa Libertadores.

Todo hace indicar que Zé Ricardo no escatimará esfuerzos de cara a este cotejo ante los tarmeños. Sabe que el equipo no la pasa nada bien en la temporada, por lo que debe sumar de a tres en condición de local. Los rimenses no conocen victorias en la Liga 1 desde hace cinco encuentros. Para ser exactos, desde el 19 de abril, cuando derrotaron 3-2 a UTC en el Estadio Alberto Gallardo.

El referente de área será Irven Ávila, tal como se vio en el encuentro pasado ante Junior. Una de las piezas que vuelve para aportar lo mejor de sí al equipo es Miguel Araujo, quien fue el gran ausente en el mencionado duelo en Cartagena.

Alineación de ADT vs. Sporting Cristal

Así formará el conjunto tarmeño en el Estadio Alberto Gallardo: Carlos Solís, Carlos Cabello, Ronny Biojo, Jhair Soto, Ángel Ojeda, Josué Alvino, Víctor Cedrón, Jordan Guivin, Luis Benites, Joao Rojas y Jonathan Bauman.

ADT vs Los Chankas

ADT busca los tres puntos en el Estadio Alberto Gallardo.

Los tarmeños no se guardarán nada en estos 90 minutos, tras sumar cinco partidos sin derrotas en la Liga 1 2026. ADT se ubica en la novena casilla con 20 unidades, mientras que los del Rímac están en el puesto 14 con 16 puntos. Una de las figuras del elenco de Tarma es Víctor Cedrón, quien suele tener buenas actuaciones contra los celestes.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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