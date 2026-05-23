Julio César Uribe reveló si Hernán Barcos firmará por Sporting Cristal: "Hay que..."

Sporting Cristal atraviesa una crisis deportiva luego de que en el Torneo Apertura no lograra pelear el título y, a la vez, quedara en puestos cercanos al descenso de la Liga 1 2026. Ante ello, rumores vinculan a Hernán Barcos con el club como el gran salvador de los goles que le hacen falta al equipo. Por eso, Julio César Uribe decidió revelar si el delantero argentino fichará por los celestes.

Julio César Uribe reveló si Hernán Barcos será nuevo jugador de Sporting Cristal

Uribe, director deportivo de Cristal, estuvo rodeado de diversos periodistas en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y fue consultado sobre la actualidad del equipo rimense y los temas futuros.

Por eso, una de las consultas que le hicieron al también conocido como 'Diamante' fue sobre la posibilidad de que Barcos firme y juegue en el elenco bajopontino durante la segunda mitad del año.

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Julio César Uribe reveló que no puede decir si Hernán Barcos será el nuevo fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura; sin embargo, dejó en claro que siempre observan a los futbolistas antes de ficharlos.

“Que hay que respetar todo lo que se habla, nosotros sabemos lo que vamos a hacer, y no queremos dar nombre por respeto a los mismos jugadores. Hay gente más productiva que otros, y nosotros siempre buscamos incorporar a los jugadores que nos den esa fortaleza que nos está faltando", afirmó.

Hernán Barcos en la Liga 1 2026

A los 42 años, Hernán Barcos destaca en la Liga 1 2026 tras su salida de Alianza Lima y su fichaje por FC Cajamarca, ya que en 15 partidos disputados marcó 9 goles en todo el Torneo Apertura. Junto con Carlos Garcés y Alejandro Hohberg, es uno de los máximos goleadores del fútbol peruano en la presente temporada.