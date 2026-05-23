Tres veces campeón de Chile será el flamante director técnico de tradicional club de Liga 1 2026

¡La Liga 1 no deja de sorprender! Se conoció que un flamante entrenador argentino, que ha sido tres veces campeón de Chile y tres veces campeón de la Supercopa de Chile, llegará a un tradicional club peruano. ¿De quién se trata?

El club en cuestión es UTC, que ya piensa en la segunda parte del campeonato local. El Torneo Clausura aparece como una nueva oportunidad para que el elenco cajamarquino mejore su campaña, motivo por el cual prepara un importante anuncio que entusiasma a sus hinchas, pues tendría todo acordado para sumar a Cristian Paulucci como nuevo entrenador.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el exentrenador de Universidad Católica se incorporará al club para el segundo semestre, tras la salida de Carlos Bustos. “Cristian Paulucci es el nuevo entrenador de UTC Cajamarca. Asumirá en el segundo semestre. Firmará hasta fines de 2026 con opción de extender por un año más si se dan ciertos objetivos”, explicó el reconocido periodista.

Cristian Paulucci es el nuevo DT de UTC

Títulos de Cristian Paulucci

Durante su trayectoria como DT, el argentino ha podido ganar seis títulos en total con la U. Católica. Esto, de acuerdo con información extraída del portal Transfermarkt.

3 veces campeón de Chile: 2018/19, 2019/20 y 2020/21 con CD Universidad Católica.

3 veces campeón de la Supercopa de Chile: 2018/19, 2019/20 y 2020/21 con CD Universidad Católica.

¿Qué formación usa Cristian Paulucci?

Cristian Paulucci, de 53 años, suele utilizar el 4-3-3, una formación muy popular en el fútbol y usada tanto en la Liga 1 como en competiciones europeas.