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Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026

Tres veces campeón de Chile será el flamante director técnico de tradicional club de Liga 1 2026

Se conoció que un técnico de 53 años acaba de asumir el volante de un club que busca pelear por puestos más altos en la Liga 1.

Antonio Vidal
Reconocido entrenador dirigirá a tradicional club de la Liga 1. Foto: composición Líbero
Reconocido entrenador dirigirá a tradicional club de la Liga 1. Foto: composición Líbero
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¡La Liga 1 no deja de sorprender! Se conoció que un flamante entrenador argentino, que ha sido tres veces campeón de Chile y tres veces campeón de la Supercopa de Chile, llegará a un tradicional club peruano. ¿De quién se trata?

Alianza Lima y Los Chankas se disputan el título del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura

El club en cuestión es UTC, que ya piensa en la segunda parte del campeonato local. El Torneo Clausura aparece como una nueva oportunidad para que el elenco cajamarquino mejore su campaña, motivo por el cual prepara un importante anuncio que entusiasma a sus hinchas, pues tendría todo acordado para sumar a Cristian Paulucci como nuevo entrenador.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el exentrenador de Universidad Católica se incorporará al club para el segundo semestre, tras la salida de Carlos Bustos. “Cristian Paulucci es el nuevo entrenador de UTC Cajamarca. Asumirá en el segundo semestre. Firmará hasta fines de 2026 con opción de extender por un año más si se dan ciertos objetivos”, explicó el reconocido periodista.

Cristian Paulucci es el nuevo DT de UTC

Cristian Paulucci es el nuevo DT de UTC

Títulos de Cristian Paulucci

Durante su trayectoria como DT, el argentino ha podido ganar seis títulos en total con la U. Católica. Esto, de acuerdo con información extraída del portal Transfermarkt.

  • 3 veces campeón de Chile: 2018/19, 2019/20 y 2020/21 con CD Universidad Católica.
  • 3 veces campeón de la Supercopa de Chile: 2018/19, 2019/20 y 2020/21 con CD Universidad Católica.

¿Qué formación usa Cristian Paulucci?

Cristian Paulucci, de 53 años, suele utilizar el 4-3-3, una formación muy popular en el fútbol y usada tanto en la Liga 1 como en competiciones europeas.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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