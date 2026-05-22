¡Mucho cuidado! Recientemente, un integrante de la Red de Salud de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según un portavoz de UVM Health, Kelvin Owusu se desempeñaba de manera legal en el Central Vermont Medical Center al momento de su inesperada detención. ¿Qué sucedió el último miércoles 20 de mayo?

Empleado de UVM Health Network fue arrestado sin razón por agentes de ICE, ¿qué pasó?

'NBC5' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la complicada situación que atraviesa Kelvin Owusu. Vale precisar que, este jueves, un representante de la Red de Salud de UVM Health informó que el inmigrante trabajaba de manera legal en el Central Vermont Medical Center y que fue arrestado de un momento a otro.

Al respecto, las autoridades de la UVM precisaron que mantienen comunicación con líderes estatales y federales tras la detención. A través de un comunicado, expresaron lo siguiente:

“Nos solidarizamos con la familia, los colegas y los amigos de Kelvin para exigir su liberación inmediata y su regreso a casa, y hacemos un llamado al ICE para que detenga estas acciones que perjudican a nuestras comunidades y al sistema de atención médica”.

Por su parte, la ATF de Vermont, que representa a los trabajadores del Central Vermont Medical Center, organizó una manifestación en St. Albans en apoyo a Owusu, y demandó su liberación. El sindicato señaló que Owusu se encuentra en el estado mientras solicita asilo. Hasta el momento, no se conoce más información.

¿Todos los extranjeros pueden ser detenidos en Estados Unidos?

No todos los extranjeros pueden ser detenidos de manera arbitraria en Estados Unidos. La legislación establece que se requieren motivos legales específicos para llevar a cabo una detención.

Asimismo, todas las personas que se encuentren en territorio estadounidense gozan de protecciones bajo la Constitución. Un extranjero solo puede ser arrestado o recluido por las autoridades de inmigración (ICE) o por la policía si se presentan causales legales claras que justifiquen dicha acción.