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ALERTA MÁXIMA en tiendas Walmart y Ollie’s: si compraste este JUGUETE, las autoridades piden RETIRARLO de inmediato del alcance de los niños
Autoridades sanitarias advierten que juguetes vendidos en Walmart y Ollie’s en EE. UU. podrían contener amianto y recomiendan no usarlos ni manipularlos.
Un nuevo retiro urgente del mercado encendió las alertas en Estados Unidos tras detectarse un posible riesgo grave para la salud infantil. Las autoridades federales solicitaron retirar de inmediato un juguete blando distribuido en las tiendas Walmart y Ollie’s Bargain Outlet, luego de identificarse la posible presencia de amianto en su interior. El producto se vendió en varias ubicaciones de estas cadenas en Estados Unidos, lo que generó preocupación entre los consumidores en todo el país.
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Los juguetes "Orb Funkee Squeeze" vendidos en Walmart y Ollie’s son retirados del mercado por presencia de amianto
La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. advirtió que dos modelos del juguete "Orb Funkee Squeeze Toys" podrían contener amianto en la arena interna, lo que representa un riesgo de lesiones graves o incluso la muerte si las fibras se liberan y son inhaladas. Los productos estuvieron a la venta entre febrero de 2025 y abril de 2026 en tiendas Walmart de Estados Unidos y Ollie’s Bargain Outlet en todo el país.
Se emitió una alerta sanitaria a nivel nacional por más de 121.000 juguetes blandos tras detectarse amianto en su interior.
El retiro incluye los juguetes con fecha de fabricación 3102491A. Hasta el 22 de mayo, no se han reportado personas heridas, aunque las autoridades mantienen la alerta activa.
¿Qué deben hacer los consumidores tras la alerta en Ollie's y Walmart en Estados Unidos?
Las autoridades recomiendan retirar inmediatamente el juguete del alcance de los niños y contactar a la empresa The Orb Factory para solicitar un reembolso a través del correo customerservice@orbtoys.com
En caso de que el juguete esté roto, perforado o haya liberado arena, la empresa indica seguir medidas de seguridad estrictas: usar mascarilla y guantes, limpiar con paños húmedos y desechar todo el material (juguete, guantes, mascarilla y paños) en una bolsa sellada, colocada dentro de una segunda bolsa bien cerrada antes de desecharla en la basura.
Según declaraciones citadas por Local 3 News, la advertencia es clara: "los consumidores deben dejar de usar el producto de inmediato y seguir las instrucciones de seguridad para evitar cualquier posible exposición".
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