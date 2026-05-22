MUY ALERTA, inmigrantes en Estados Unidos: BANCOS cambiarían el escrutinio del ESTATUS MIGRATORIO por orden de Trump, ¿cuál sería el efecto?

Una nueva orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump ha encendido las alertas entre expertos legales y financieros, ya que podría endurecer el acceso de millones de inmigrantes en Estados Unidos a servicios básicos como abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos o financiar la compra de vehículos, una medida enfocada en reforzar la supervisión del sistema financiero que ha generado preocupación por su posible impacto directo e indirecto en las comunidades migrantes y en el funcionamiento de los bancos en Estados Unidos.

Expertos advierten que inmigrantes tendrían menor acceso a crédito y servicios financieros en EE. UU.

Bancos cambiarían el escrutinio del estatus migratorio de inmigrantes por orden de Trump

De acuerdo con Noticias Telemundo, "una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump podría complicar la apertura de cuentas bancarias, la obtención de préstamos o la compra de vehículos para millones de inmigrantes en Estados Unidos".

La orden ejecutiva instruye al Departamento del Tesoro a reforzar la supervisión de bancos, instituciones financieras y empleadores, con el objetivo de "restaurar la integridad del sistema financiero de Estados Unidos y protegerlo contra el fraude y el abuso". Aunque no obliga directamente a los bancos a solicitar información migratoria, sí los incentiva a reforzar los controles en la apertura de nuevas cuentas o ante operaciones consideradas sospechosas.

Especialistas advierten que esta política podría afectar especialmente a los inmigrantes en Estados Unidos que no cuentan con estatus migratorio regular ni número de Seguro Social, ya que podrían enfrentar mayores barreras para acceder al sistema financiero. Esto incluiría dificultades para obtener créditos, hipotecas o financiamiento automotriz, lo que impactaría en su estabilidad económica.

¿Qué efecto tendría que los bancos revisen el estatus migratorio de sus clientes?

La medida también podría tener efectos indirectos en el comportamiento de los bancos en Estados Unidos. Según la abogada de inmigración Naimeh Salem, el objetivo sería limitar el acceso de personas sin estatus legal a servicios financieros básicos mediante un mayor control sobre la verificación de identidad y el uso de documentos como el ITIN o la matrícula consular.

Por su parte, el experto financiero Eduardo Azcoitia advirtió que una supervisión más estricta podría derivar en congelamientos temporales de cuentas mientras se revisa el origen de los fondos o la identidad del titular. En algunos casos, estos bloqueos podrían extenderse por periodos prolongados.

Además, el principio de “Conoce a tu cliente”, ya aplicado en el sistema bancario, se reforzaría para detectar actividades sospechosas. Sin embargo, especialistas señalan que el efecto más preocupante podría ser indirecto: que el temor a estas medidas lleve a más inmigrantes en Estados Unidos a evitar el sistema bancario formal y recurrir a alternativas financieras informales o de alto riesgo.

El Gobierno sostiene que la orden busca reducir fraudes y posibles impagos, aunque diversos análisis indican que los niveles de riesgo crediticio en poblaciones migrantes no son necesariamente más altos que en otros grupos.

Implementación gradual y posibles efectos en los inmigrantes en Estados Unidos

La aplicación de la orden se realizaría por etapas: en 60 días, las agencias federales deberán emitir nuevas guías para bancos en Estados Unidos; en 90 días, el Departamento del Tesoro propondrá cambios en los procesos de verificación de identidad; y en 180 días, los reguladores evaluarán el uso de la matrícula consular dentro del sistema financiero.

Expertos recomiendan a los inmigrantes en Estados Unidos mantenerse informados directamente con sus instituciones bancarias, revisar notificaciones oficiales y evaluar cómo estos cambios podrían afectar su acceso a cuentas, préstamos y el manejo de su patrimonio.

Finalmente, no se descarta que la medida enfrente demandas legales que podrían modificar o retrasar su implementación, manteniendo la incertidumbre sobre su impacto real en el sistema financiero y en la comunidad migrante.