Alineaciones México vs Ghana: los posibles onces para el amistoso previo al Mundial 2026

México vs Ghana medirán fuerzas por un amistoso internacional por la fecha FIFA de junio desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Este duelo será vital en la preparación de ambos elencos para el inicio del Mundial 2026. Sin embargo, el 'Tri' buscará celebrar con su hinchada y llegar motivado. Por ello, revisa las alineaciones que preparan ambas escuadras.

Alineación de México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Brian Gutiérrez, Edson Álvarez, Luis Chávez; Gilberto Mora, Roberto Alvarado y Armando González.

El equipo mexicano, comandado por el DT Javier Aguirre, sabe que no puede fallar en ningún detalle en estos preparativos, por lo que se mantuvo entrenando durante un par de semanas, en su mayoría con la presencia de jugadores de la Liga MX, además de algunos que llegaron desde Europa. De esta forma, se prevé que presente un once con algunas sorpresas para definir su nómina final.

México integra una nómina principalmente con jugadores de la Liga MX

Raúl Rangel se perfila para mantenerse en el arco luego de haber sido titular en los últimos cinco partidos y reafirmar su condición de inicialista para la Copa del Mundo. La gran duda está en la presencia de Edson Álvarez, quien deberá adquirir ritmo de juego tras los pocos minutos que ha tenido en el año. Ese mismo es el caso de Gilberto Mora y Luis Chávez, que se perdieron gran parte de la temporada por lesión.

En cuanto al ataque, la experiencia de Armando 'Hormiga' González será vital y se perfila como el '9' principal del equipo. Por su parte, Brian Gutiérrez será titular en lugar de Alexis Vega, aunque este aportará la cuota de experiencia desde el banquillo.

Alineación de Ghana

Benjamin Asare; Jan Kwasi Gyamerah, Razak Simpson, Terry Yegbe, David Oduro; Majeed Ashimeru, Salim Adams; Jesurun Rak-Sakyi, Prince Amoako Jr.; Felix Afena-Gyan y Aziz Issah.

El combinado africano arribó a la ciudad de Puebla el pasado martes 19 de mayo y, desde ese momento, inició sus sesiones de entrenamiento con la intención de adaptarse al factor de altura.

Ghana ya se encuentra en Puebla para el amistoso ante México

‘Las Estrellas Negras’ sorprendieron al presentar un lista de con varios jugadores jóvenes, principalmente de la categoría Sub-23. El DT Carlos Queiroz busca darle rodaje a los futbolista para la eliminatorias olímpicas.

Por ello, en su delegación no fue incluido el futbolista del Manchester City, Antoine Semenyo, así como Abdul Fatawu, Kojo Peprah Oppong y Marvin Senay, quienes venían destacando en el fútbol europeo. Sin embargo, en su nómina destaca la inclusión de Aziz Issah, una de las grandes promesas que milita en las menores del Barcelona.

