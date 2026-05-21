Franco Velazco reveló si José Rivera continuará en Universitario: "Es un tema..."

José Rivera recibió una suspensión por parte de Universitario de Deportes después de que arrojara y pateara la camiseta del club en un gesto de molestia. A raíz de ello, Franco Velazco, administrador del conjunto crema, explicó si el delantero seguirá en el plantel o si abandonará el equipo de cara a la temporada 2026 de la Liga 1.

Franco Velazco reveló el futuro de José Rivera en Universitario de Deportes

Velazco, administrador de Universitario, fue abordado por diversos periodistas en medio de su salida a Moquegua para disputar el partido ante CD Moquegua por la penúltima jornada del Torneo Apertura.

En ese contexto, consultaron de forma directa al máximo dirigente sobre si el ‘Tunche’ Rivera continuará en el club tras patear la camiseta como muestra de molestia.

Video: Raúl Chávez

Franco Velazco explicó que José Rivera ya fue perdonado y todo está superado, por lo que Héctor Cúper puede utilizarlo, si lo desea, para el duelo ante CD Moquegua por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

"El tema del 'Tunche' es un tema superado, no hay ningún problema con él, está a las órdenes del comando técnico , ya depende del comando técnico. En el tema administrativo es un tema sanjado y resuelto", afirmó.

José Rivera fue separado de Universitario de forma parcial por tirar y patear la camiseta del club

Universitario de Deportes adoptó una medida drástica al suspender a José Rivera de sus funciones como futbolista después de que arrojara y pateara la camiseta del club. Pese a esta sanción, el delantero continuará en el plantel por decisión de la directiva merengue, que consideró sinceras sus disculpas.