Jorge Araujo dejará Universitario y firmará por club de la Liga 1: "Un hecho"

Jorge Araujo dejó de ser el técnico interino de Universitario de Deportes tras la llegada de Héctor Cúper y ahora su futuro apunta a convertirse en el próximo entrenador de un club de la Liga 1 de cara al Torneo Clausura: estamos hablando de Juan Pablo II.

Jorge Araujo dejará Universitario para firmar por club de la Liga 1

El periodista Gustavo Peralta informó en su programa ‘Al Límite’, emitido por L1MAX, que Araujo abandonará Universitario para firmar por Juan Pablo II en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Jorge Araujo se irá de Universitario para firmar como nuevo técnico de Juan Pablo II

“El ‘Coco’ Araujo va terminar siendo el entrenador de Juan Pablo II. Es un casi hecho y lo más pronto se irá confirmando”, afirmó el comunicador.

Cabe afirmar que Jorge Araujo se despidió de Universitario de Deportes como entrenador en su último encuentro frente a Atlético Grau, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura, en el que cayó por 1-0.

Video: L1MAX

¿Cómo le fue a Jorge Araujo como DT de Universitario?

El 21 de abril de 2026, Araujo fue designado entrenador interino de Universitario luego de la salida de Javier Rabanal y alcanzó a dirigir 7 encuentros con el cuadro merengue: 5 por Liga 1 y 2 por la Copa Libertadores.

En conjunto, el técnico de 46 años consiguió tres triunfos, un empate y sufrió tres derrotas, con un desempeño que estuvo a punto de superar al de su predecesor español.

Tras disputar su último partido como técnico de Universitario ante Atlético Grau, dejó este importante mensaje: “Quiero pedirle disculpas a la gente, a la hinchada porque como nosotros esperaban los mejores resultados. Hemos tenido poco tiempo de trabajo y tenemos que hacer un punto de quiebre mejorar lo que hemos hecho”.