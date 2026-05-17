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Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

Revelan detalles sobre el documento que envió Universitario a José Rivera: “6 días sin…”

Tras los incidentes ocurridos en el partido contra Atlético Grau, se conocieron detalles del documento enviado por el club al delantero.

Antonio Vidal
Se conoció detalles de la suspensión de José Rivera. Foto: Diario Líbero
Se conoció detalles de la suspensión de José Rivera. Foto: Diario Líbero
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Universitario de Deportes decidió separar a José Rivera, por lo que hasta donde se sabe, se perderá los partidos contra Nacional por la Copa Libertadores y ante Moquegua por la Liga 1. En ese sentido, también se dieron a conocer otras medidas que tomó la ‘U’ con respecto al delantero luego de que tirara y pateara la camiseta en el encuentro contra Atlético Grau.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el elenco estudiantil decidió que el 'Tunche' permanezca seis días sin trabajar con la institución. Esta es una de las medidas incluidas en el documento enviado por el club al atacante.

"El documento dice que 6 días sin trabajar y mañana no entrena", explicó Peralta.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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