Los partidos que se perderá José Rivera bajo el mando de Héctor Cúper tras ser separado por la 'U'

¡No podrá debutar con Héctor Cúper! Universitario de Deportes tomó la drástica decisión de separar a José Rivera, luego de que el delantero se volviera viral en redes sociales tras sacarse la camiseta, tirarla al piso y patearla, una acción que generó revuelo entre los hinchas cremas, quienes no le perdonaron este gesto.

Debido a esta falta de respeto a la institución, la ‘U’ decidió separarlo temporalmente mientras evalúan las medidas correspondientes para su sanción. Por ello, el ‘Tunche’ no podrá estar bajo el mando del técnico argentino en estos importantes compromisos.

PUEDES VER: Universitario separó del plantel a José Rivera tras tirar y patear la camiseta crema

¿Qué partidos se perderá José Rivera con Universitario?

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, se espera que la 'U' no considere al delantero en la lista para los partidos ante Nacional de Uruguay, por la Copa Libertadores, y frente a Moquegua, por la Liga 1.

José Rivera se pederá el partido ante Nacional y Moquegua

No obstante, existe la posibilidad de que, dependiendo del castigo que se le aplique al jugador, tampoco sea tomado en cuenta en los próximos encuentros.

Nacional (Uruguay) vs. Universitario — martes 20 de mayo | 5.00 p. m. | Copa Libertadores

Moquegua vs. Universitario — viernes 23 de mayo | 12.45 p. m. | Liga 1 Apertura

Como se menciona líneas arriba, si la medida es más drástica, estos son los otros partidos que Rivera se podrá perder tras esta gran falta de respeto a la institución crema.