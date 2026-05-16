ALERTA MÁXIMA en tiendas Walmart: RETIRAN DE URGENCIA este conocido condimento por riesgo de salmonela

Un nuevo aviso sanitario encendió las alarmas en Estados Unidos luego de que se confirmara el retiro inmediato de un popular condimento vendido en Walmart debido a una posible contaminación con salmonela. La medida afecta a consumidores en todo el país, ya que el producto fue distribuido ampliamente a través de la cadena Walmart en EE. UU. y también mediante venta en línea. La alerta fue difundida tras un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que ha generado preocupación entre quienes adquirieron este condimento en los últimos meses.

Blackstone Products retira el condimento Parmesan Ranch por riesgo de salmonela.

Retiran de inmediato un condimento vendido en tiendas Walmart en Estados Unidos por posible riesgo de salmonela

De acuerdo con la información oficial, la empresa Blackstone Products, con sede en Utah, inició el retiro voluntario de varios lotes de su condimento Blackstone Parmesan Ranch, vendido en tiendas Walmart y a nivel nacional en Estados Unidos. El motivo está relacionado con la presencia de leche en polvo, que previamente ya había sido retirada del mercado por posible contaminación con salmonela.

En su informe, la FDA advirtió sobre el alcance del problema y su impacto en la salud pública. Según el organismo, la alerta se elevó tras detectarse un riesgo potencial de infección asociado al consumo del producto contaminado.

¿Qué lotes del Blackstone Parmesan Ranch están afectados y qué deben hacer los consumidores?

El retiro del mercado incluye el producto Blackstone Parmesan Ranch de 7.3 oz (lote #4106), en distintos números de lote:

Lote 2025-43282 – consumo preferente 2 de julio de 2027

– consumo preferente 2 de julio de 2027 Lote 2025-46172 – consumo preferente 5 de agosto de 2027

– consumo preferente 5 de agosto de 2027 Lote 2026-54751 – consumo preferente 12 de agosto de 2027

La distribución de este condimento en Walmart en EE. UU. se realizó exclusivamente a través de tiendas físicas y del sitio web oficial de Blackstone Products, lo que amplía el alcance del retiro a consumidores en todo el país.

Retiro del mercado del condimento Parmesan Ranch

La FDA recordó que la salmonela puede provocar cuadros graves de infección, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre los síntomas más comunes se incluyen fiebre, diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal, aunque en casos graves puede derivar en complicaciones más serias.

La autoridad sanitaria recomienda a los consumidores desechar inmediatamente cualquier producto afectado. Además, Blackstone Products habilitó una línea de atención al cliente para gestionar reemplazos: 1-888-879-4610, disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Este).

La advertencia, difundida por KSNT News, refuerza la vigilancia sobre productos alimenticios distribuidos en grandes cadenas como Walmart en Estados Unidos, en un contexto en el que los controles sanitarios buscan prevenir brotes asociados con contaminaciones alimentarias.