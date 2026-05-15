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Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano: el imponente once de Guede para ganar en Cusco
Alianza Lima puede definir el título del Torneo Apertura en Cusco ante Cienciano. Este es el once que trabajó Pablo Guede para el vital partido contra el 'Papá'.
Alianza Lima está a un paso de lograr el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules visitarán a Cienciano, uno de sus perseguidores más cercanos, con el objetivo de sumar los tres puntos. Pablo Guede entiende la importancia del compromiso; por ello, apostará por su mejor oncena. Por su parte, Horacio Melgarejo no quiere ceder terreno ante los blanquiazules y busca dar el golpe que le permita seguir soñando con el campeonato.
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Posible alineación de Alianza Lima
- Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Gaspar Gentile, Erick Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.
En una entrevista, Horacio Melgarejo elogió a su colega Pablo Guede y destacó la capacidad del entrenador de Alianza Lima para adaptarse a las exigencias de su rival de turno. El DT de Cienciano recordó que, ante ADT en Tarma, los blanquiazules jugaron con un sistema de cinco defensores.
Si bien resaltó que Alianza Lima tiene a Antoni suspendido, indicó que Guede es un entrenador que puede sorprender. El buen trabajo táctico que desarrolla el entrenador blanquiazul le permitió consolidarse en lo más alto del Torneo Apertura.
Paolo Guerrero se perfila como la principal carta de gol. El 'Depredador' es una de las grandes figuras de Alianza Lima y su presencia en el once le permite dar un salto de calidad. Castillo y Vélez son sus socios ideales.
Posible alineación de Cienciano
- Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.
El 'Papá' hizo de Cusco su fortaleza y el sueño de coronarse campeón del Torneo Apertura puede convertirse en realidad. Por ello, es importante que le gane a Alianza Lima para reducir la diferencia a un punto.
Alejandro Hohberg es la principal figura de Cienciano. El 'Enano' atraviesa un gran momento deportivo; es el encargado de conducir el ataque y ejecutar los balones detenidos.
Renzo Garcés y Neri Bandiera son las dos cartas de gol de Cienciano. Ambos atacantes se complementan y solo necesitan un descuido de su rival para dejar su marca en el marcador.
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