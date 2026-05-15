- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Atlético Grau
- FC Cajamarca vs Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Programación fecha 15
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
¿Alianza Lima será campeón del Torneo Apertura 2026 si vence a Cienciano en Cusco?
Alianza Lima tendrá un duelo clave ante Cienciano en Cusco en busca del gran objetivo de campeonar en el Torneo Apertura 2026.
Solo restan tres jornadas para el cierre del Torneo Apertura 2026. Uno de los equipos con altas probabilidades de quedarse con el título es Alianza Lima, que ahora se alista para afrontar un duelo directo ante Cienciano del Cusco en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Bajo esa premisa, miles de hinchas se han preguntado si el elenco 'íntimo' se consagrará en el primer certamen de la Liga 1 si vence al 'Papá'. ¿Podrá lograrlo?
PUEDES VER: En Ecuador impactan al revelar que Alianza Lima busca a futbolista de casi un millón: "Trato..."
¿Alianza Lima será campeón si vence a Cienciano?
Actualmente, Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 con 33 unidades, mientras que su perseguidor más cercano es Chankas, con 30 puntos. Otro de los equipos que se mantiene en la pelea es Cienciano, que se ubica tercero con 29 unidades en la clasificación del certamen.
Si los blanquiazules ganan en Cusco, llegarán a 36 puntos, dejarán al 'Papá' con 29 unidades y sin opciones de ganar el Apertura. No obstante, el equipo de Pablo Guede debe aguardar el resultado del choque de Chankas ante CD Moquegua, pues, si el combinado de Andahuaylas pierde, la diferencia se mantendrá en seis puntos.
Pese a esa ventaja, a falta de dos jornadas, Alianza Lima podría proclamarse virtualmente campeón por la diferencia de goles que tiene sobre Chankas. Por ello, no podría ser considerado el monarca del Torneo Apertura hasta el siguiente encuentro en Matute.
Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 a falta de tres jornadas.
Próximos partidos que le restan a Alianza Lima
Estos son los partidos que le quedan a Alianza Lima en busca del título del Torneo Apertura 2026:
- Cienciano vs Alianza Lima - Fecha 15
- Alianza Lima vs Chankas - Fecha 16
- FC Cajamarca vs Alianza Lima - Fecha 17
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90