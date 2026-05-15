¿Alianza Lima será campeón del Torneo Apertura 2026 si vence a Cienciano en Cusco?

Solo restan tres jornadas para el cierre del Torneo Apertura 2026. Uno de los equipos con altas probabilidades de quedarse con el título es Alianza Lima, que ahora se alista para afrontar un duelo directo ante Cienciano del Cusco en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Bajo esa premisa, miles de hinchas se han preguntado si el elenco 'íntimo' se consagrará en el primer certamen de la Liga 1 si vence al 'Papá'. ¿Podrá lograrlo?

¿Alianza Lima será campeón si vence a Cienciano?

Actualmente, Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 con 33 unidades, mientras que su perseguidor más cercano es Chankas, con 30 puntos. Otro de los equipos que se mantiene en la pelea es Cienciano, que se ubica tercero con 29 unidades en la clasificación del certamen.

Si los blanquiazules ganan en Cusco, llegarán a 36 puntos, dejarán al 'Papá' con 29 unidades y sin opciones de ganar el Apertura. No obstante, el equipo de Pablo Guede debe aguardar el resultado del choque de Chankas ante CD Moquegua, pues, si el combinado de Andahuaylas pierde, la diferencia se mantendrá en seis puntos.

Pese a esa ventaja, a falta de dos jornadas, Alianza Lima podría proclamarse virtualmente campeón por la diferencia de goles que tiene sobre Chankas. Por ello, no podría ser considerado el monarca del Torneo Apertura hasta el siguiente encuentro en Matute.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 a falta de tres jornadas.

Próximos partidos que le restan a Alianza Lima

Estos son los partidos que le quedan a Alianza Lima en busca del título del Torneo Apertura 2026: