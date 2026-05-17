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Los resultados que necesita Los Chankas para ser campeones del Torneo Apertura en su pelea con Alianza
¡La recta final del Torneo Apertura se pone emocionante! La primera parte del certamen local quedó lista para definirse entre Alianza Lima y Los Chankas.
¡Se puso candente el Torneo Apertura! Los Chankas lograron una importante victoria ante Moquegua por la fecha 15 del certamen local, resultado que ilusiona al pueblo andahuaylino con coronarse campeón. La pelea de los 'Guerreros' frente a Alianza Lima tiene todos los ingredientes para convertirse en una disputa histórica por el Apertura.
La prueba más importante será el duelo que afrontarán ante los blanquiazules, quienes solo les sacan tres puntos de diferencia. Por ello, en esta nota conocerás los escenarios que necesitan los dirigidos por Walter Paolella para salir campeones.
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¿Qué resultados necesitan Los Chankas para ser campeones del Torneo Apertura?
La recta final del Apertura se define entre Alianza Lima y Los Chankas. Actualmente, los blanquiazules son líderes con 36 puntos, mientras que los 'Guerreros' marchan segundos con 33 unidades. En este contexto, ambos equipos tienen dos partidos restantes: el duelo entre ellos y luego sus respectivos encuentros de la última fecha. Estos son los escenarios que necesita Los Chankas para ser campeón del Apertura.
- Si Los Chankas le gana a Alianza Lima, ambos quedarían igualados con 36 puntos. Luego, en la última fecha, los andahuaylinos tendrían que vencer a UTC y esperar que Alianza no le gane a FC Cajamarca.
- Si Los Chankas derrota a Alianza Lima y luego ambos ganan en la última jornada, el título podría definirse por diferencia de goles. Actualmente:
- Alianza Lima: +19
- Los Chankas: +7
- Si Los Chankas empata con Alianza Lima, prácticamente quedaría sin chances, ya que seguiría a tres puntos y dependería de una derrota blanquiazul en la última fecha, además de remontar la diferencia de goles.
- Si Los Chankas pierde ante Alianza Lima, el cuadro íntimo se consagrará automáticamente campeón del Torneo Apertura.
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