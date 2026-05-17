Los resultados que necesita Los Chankas para ser campeones del Torneo Apertura en su pelea con Alianza

¡Se puso candente el Torneo Apertura! Los Chankas lograron una importante victoria ante Moquegua por la fecha 15 del certamen local, resultado que ilusiona al pueblo andahuaylino con coronarse campeón. La pelea de los 'Guerreros' frente a Alianza Lima tiene todos los ingredientes para convertirse en una disputa histórica por el Apertura.

La prueba más importante será el duelo que afrontarán ante los blanquiazules, quienes solo les sacan tres puntos de diferencia. Por ello, en esta nota conocerás los escenarios que necesitan los dirigidos por Walter Paolella para salir campeones.

¿Qué resultados necesitan Los Chankas para ser campeones del Torneo Apertura?

La recta final del Apertura se define entre Alianza Lima y Los Chankas. Actualmente, los blanquiazules son líderes con 36 puntos, mientras que los 'Guerreros' marchan segundos con 33 unidades. En este contexto, ambos equipos tienen dos partidos restantes: el duelo entre ellos y luego sus respectivos encuentros de la última fecha. Estos son los escenarios que necesita Los Chankas para ser campeón del Apertura.