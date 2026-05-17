Carlos Univazo arremetió contra José Rivera tras patear camiseta de Universitario: “Fue estúpido…”

¡José Rivera sigue dando de qué hablar! El ‘Tunche’ viene siendo muy cuestionado en las últimas horas luego del partido ante Atlético Grau, y con razón, pues la hinchada crema no le perdona la actitud que tuvo. En un video se pudo ver al delantero quitándose la camiseta para posteriormente tirarla al piso y patearla. Esto ha generado múltiples críticas hacia su persona.

En ese sentido, mediante sus redes sociales, el reconocido periodista deportivo Carlos Univazo compartió su opinión al respecto, señalando que fue una acción poco profesional. Además, consideró ‘tonta’ la reacción del jugador, ya que realizó ese gesto sin que nadie lo provocara o le dijera algo.

Carlos Univazo arremetió contra José Rivera tras patear camiseta de Universitario

El comunicador resaltó que nunca había visto algo igual, pues sostuvo que tirar y patear la camiseta al mismo tiempo es una acción poco común en el fútbol.

“He visto a lo largo de los años a algunos jugadores tirar la camiseta que defienden. Tirarla y patearla, junto, no recuerdo. Y hacerlo sin que la gente te insulte a ti personalmente, sino a todo el equipo, es inédito. Quiso ser histriónico y fue estúpido. Se inmoló por nada”, escribió Univazo vía redes sociales.

Carlos Univazo crítico a José Rivera

Universitario separó del plantel a José Rivera

Mediante un comunicado oficial, Universitario de Deportes informó la separación de José Rivera del primer equipo, por lo que el delantero no estaría presente en los encuentros ante Nacional por la Copa Libertadores y frente a Moquegua por la Liga 1.