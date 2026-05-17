Los Chankas sufrió dos duras bajas para su decisivo duelo ante Alianza Lima por el Apertura

Los Chankas CyC vencieron a CD Moquegua por la mínima y se aferran al sueño de ganar el Torneo Apertura, pues su siguiente encuentro será ante Alianza Lima el sábado 23 en el Alejandro Villanueva. El choque será decisivo para ambos, pues los blanquiazules necesitan una victoria para coronarse, mientras que los guerreros de Andahuaylas deberán dar el golpe para definir todo en la última fecha.

No obstante, el equipo de Walter Paolella sufrirá dos bajas importantes para el choque ante los íntimos: se trata de Carlos Pimienta y Jorge Palomino.

Sucede que, sobre el final del primer tiempo, el mediocampista Palomino recibió una amonestación y acumuló cinco amarillas, por lo que se perderá el duelo ante Alianza Lima. Carlos Pimienta, por su parte, recibió la tarjeta roja de manera directa por cortar una jugada prometedora en ataque. De esta manera, Paolella tendrá que recomponer su equipo para visitar a los íntimos.

¿Cómo se definirá el título del Torneo Apertura?

Solo faltan dos fechas para que termine el Torneo Apertura. Por lo pronto, Alianza Lima se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones con 36 unidades, seguido de Los Chankas, con 33.

En la fecha 16, ambos clubes se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva y, tras ese encuentro, Alianza Lima deberá viajar a Cajamarca para enfrentar a FC Cajamarca, mientras que Los Chankas deberá recibir a UTC en Andahuaylas.