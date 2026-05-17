¿Alianza Lima será campeón o ganador del Apertura si vence a Chankas? Esto dice el reglamento

Alianza Lima sacó un triunfo fundamental ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega y dio un paso importante para quedarse con el Torneo Apertura, a falta de dos fechas. Por ello, los blanquiazules deberán vencer a Los Chankas en la siguiente jornada para conseguir el primer objetivo del año.

No obstante, desde hace algún tiempo se ha instalado la duda de si el equipo que gana el Torneo Apertura o Clausura debe denominarse campeón o simplemente ganador, pues muchos consideran que el primer término debe adjudicarse a quien celebra a fin de año y no a estos torneos. Por ello, te mostraremos el reglamento de la Liga 1 2026.

De acuerdo con el reglamento interno de la Liga Profesional de Fútbol Peruano, el equipo que termine en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura será considerado ganador y no campeón:

“7.1.4. El Club que termine en primer lugar de la Tabla de Posiciones al finalizar la Liga1 Te Apuesto Apertura será el ganador de la Liga1 Te Apuesto Apertura.

7.1.5. El ganador de la Liga1 Te Apuesto Apertura clasificará a los Liga1 Te Apuesto Play-Offs, siempre y cuando se ubique entre los ocho (08) primeros de la Tabla de Posiciones Acumulada culminadas las dos etapas (Liga1 Te Apuesto Apertura y Liga1 Te Apuesto Clausura). En caso de que no logre ubicarse dentro de dichas posiciones, este Club perderá el derecho de clasificar a los Liga1 Te Apuesto Play-Offs”.

Reglamento interno de la Liga 1.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Los Chankas?

El duelo entre Alianza Lima y Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se jugará el próximo sábado 23 de mayo desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva.