0

¡No es L1 MAX! Canal anuncia que transmitirá el partido Alianza Lima vs. Los Chankas por Apertura

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en Matute este sábado en un duelo que definirá el título del Apertura. El encuentro será transmitido por un destacado canal.

Jesús Yupanqui
Canal confirmó que transmitirá EN VIVO el partido Alianza Lima vs. Los Chankas.
Canal confirmó que transmitirá EN VIVO el partido Alianza Lima vs. Los Chankas. | FOTO: Composición
COMPARTIR

Matute se viste de gala para albergar el Alianza Lima vs. Los Chankas, compromiso que definirá el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules tienen la primera opción para gritar campeón. Sin embargo, los Guerreros de Andahuaylas quieren dar el golpe y arruinar la fiesta íntima. El duelo será televisado por L1 MAX y Movistar Deportes.

Se anuncia la Recopa 2027 en el fútbol peruano.

PUEDES VER: Definido: Se jugará la Recopa 2027 del fútbol peruano entre campeones, ¿Qué clubes se enfrentarán?

Mediante sus redes sociales, Movistar Deportes anunció que transmitirá en vivo el compromiso entre Alianza Lima y Los Chankas. Incluso precisó que realizará una previa y un postpartido.

Además, el canal, que se emite por Movistar TV, presentó a su equipo encargado de la transmisión. Giancarlo Granda será el narrador del encuentro. Óscar Del Portal y Reimond Manco serán los comentaristas. David Chávez estará a ras de cancha.

Alejandro Vernal será el encargado de realizar las entrevistas a los hinchas y estará en la zona mixta. “La cobertura más completa del partido que podría definir al ganador del Torneo Apertura”, indicaron.

Movistar Deportes

Movistar Deportes anunció que transmitirá el Alianza Lima vs. Los Chankas

¿Cómo ver Movistar Deportes?

Movistar Deportes es un canal exclusivo para los usuarios del servicio de Movistar TV Perú. Lo encuentras en el canal 3 (sin HD) y 703 (HD).

Por streaming, Movistar Deportes se puede sintonizar a través de Movistar Play, plataforma exclusiva para usuarios de Movistar.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima no pudo vencer a club de Andahuaylas y pone en riesgo el liderato del Apertura

  2. ¿Qué necesita Cienciano para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

  3. Definido: Se jugará la Recopa 2027 del fútbol peruano entre campeones, ¿Qué clubes se enfrentarán?

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano