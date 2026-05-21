¡No es L1 MAX! Canal anuncia que transmitirá el partido Alianza Lima vs. Los Chankas por Apertura
Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en Matute este sábado en un duelo que definirá el título del Apertura. El encuentro será transmitido por un destacado canal.
Matute se viste de gala para albergar el Alianza Lima vs. Los Chankas, compromiso que definirá el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules tienen la primera opción para gritar campeón. Sin embargo, los Guerreros de Andahuaylas quieren dar el golpe y arruinar la fiesta íntima. El duelo será televisado por L1 MAX y Movistar Deportes.
Mediante sus redes sociales, Movistar Deportes anunció que transmitirá en vivo el compromiso entre Alianza Lima y Los Chankas. Incluso precisó que realizará una previa y un postpartido.
Además, el canal, que se emite por Movistar TV, presentó a su equipo encargado de la transmisión. Giancarlo Granda será el narrador del encuentro. Óscar Del Portal y Reimond Manco serán los comentaristas. David Chávez estará a ras de cancha.
Alejandro Vernal será el encargado de realizar las entrevistas a los hinchas y estará en la zona mixta. “La cobertura más completa del partido que podría definir al ganador del Torneo Apertura”, indicaron.
¿Cómo ver Movistar Deportes?
Movistar Deportes es un canal exclusivo para los usuarios del servicio de Movistar TV Perú. Lo encuentras en el canal 3 (sin HD) y 703 (HD).
Por streaming, Movistar Deportes se puede sintonizar a través de Movistar Play, plataforma exclusiva para usuarios de Movistar.
