¿Qué necesita Cienciano para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano se enfrentará a Juventud por la sexta fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco, Perú. En ese contexto, revisa qué resultados requiere para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen internacional.

Cienciano y los resultados que necesita para clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano solo necesita imponerse a Juventud para garantizar el primer puesto y quedar así más cerca de la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana, ya que alcanzaría 10 puntos. Mientras tanto, su principal perseguidor, Atlético Mineiro, y Puerto Cabello definirán también quién avanza.

Para que el conjunto de Horacio Melgarejo se asegure como el ganador del grupo, deberá imponerse y aguardar a que Mineiro no venza al equipo venezolano en el Arena MRV, en Belo Horizonte, Brasil.

Cienciano perdió 2-0 ante Atlético Mineiro por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026

Si Atlético Mineiro derrota a Academia Puerto Cabello, Cienciano quedará en el segundo puesto por diferencia de goles y solo accederá a los play offs de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que se medirá con un club procedente de la Copa Libertadores.

Cienciano vs. Juventud por Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Juventud se medirán el miércoles 27 de marzo del 2026, a las 5.00 p. m., en el marco de la sexta jornada del grupo B de la Copa Sudamericana, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Cienciano buscará su clasificación en la Copa Sudamericana en la próxima jornada ante Juventud

Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026