Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Así marcha el Grupo B

El Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 está al rojo vivo. A falta de una fecha para terminar la fase de grupos, Cienciano, Puerto Cabello, Atlético Mineiro y Juventud se juegan la vida para lograr su pase a la siguiente fase del campeonato continental.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Equipos PJ DG Puntos 1. Puerto Cabello 5 -2 7 2. Cienciano 5 -2 7 3. Atlético Mineiro 5 1 7 4. Juventud 5 3 6

Resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Puerto Cabello 1-1 Juventud

Atlético Mineiro 0-2 Cienciano

Próximo partido de Cienciano en la Sudamericana

Por la última fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano recibirá a Juventud en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este emocionante partido se realizará el miércoles 27 de mayo a las 5.00 p. m. (horario peruano) y 7.00 p. m. (horario uruguayo).