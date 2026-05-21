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Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Así marcha el Grupo B

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello y Juventud.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. | Composición Líbero
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El Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 está al rojo vivo. A falta de una fecha para terminar la fase de grupos, Cienciano, Puerto Cabello, Atlético Mineiro y Juventud se juegan la vida para lograr su pase a la siguiente fase del campeonato continental.

Universitario debutó en la Copa Libertadores 2026 con un empate ante Junior.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

EquiposPJDGPuntos
1. Puerto Cabello5-27
2. Cienciano5-27
3. Atlético Mineiro517
4. Juventud536

Resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

  • Puerto Cabello 1-1 Juventud
  • Atlético Mineiro 0-2 Cienciano

Próximo partido de Cienciano en la Sudamericana

Por la última fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano recibirá a Juventud en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este emocionante partido se realizará el miércoles 27 de mayo a las 5.00 p. m. (horario peruano) y 7.00 p. m. (horario uruguayo).

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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