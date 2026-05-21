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Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Así marcha el Grupo B
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello y Juventud.
El Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 está al rojo vivo. A falta de una fecha para terminar la fase de grupos, Cienciano, Puerto Cabello, Atlético Mineiro y Juventud se juegan la vida para lograr su pase a la siguiente fase del campeonato continental.
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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Puerto Cabello
|5
|-2
|7
|2. Cienciano
|5
|-2
|7
|3. Atlético Mineiro
|5
|1
|7
|4. Juventud
|5
|3
|6
Resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
- Puerto Cabello 1-1 Juventud
- Atlético Mineiro 0-2 Cienciano
Próximo partido de Cienciano en la Sudamericana
Por la última fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano recibirá a Juventud en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este emocionante partido se realizará el miércoles 27 de mayo a las 5.00 p. m. (horario peruano) y 7.00 p. m. (horario uruguayo).
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