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Cienciano vs Juventud: fecha, hora y canal para ver el partido por la Copa Sudamericana
Conoce el día, la hora y el canal de transmisión del partido entre Cienciano vs. Juventud por la última fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Luego de caer frente a Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil, Cienciano se medirá con Juventud de Uruguay en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, en un duelo clasificatorio por la última jornada del grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Conoce todos los detalles sobre la fecha, la hora y la transmisión del importante compromiso.
PUEDES VER: ¿Qué necesita Cienciano para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?
¿Cuándo juegan Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?
El partido entre Cienciano vs. Juventud por la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el próximo miércoles 27 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cienciano cayó 2-0 ante Atlético Mineiro por la penúltima fecha de la Copa Sudamericana 2026
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Cienciano y Juventud está programado para las 7.30 p. m. en horario peruano y las 9.30 p. m. en horario uruguayo.
¿Dónde ver Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana 2026?
El duelo entre Cienciano vs. Juventud será emitido por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica, por lo que tanto el público peruano como el uruguayo podrán seguir este importante encuentro.
Juventud empató 1-1 ante Puerto Cabello en la penúltima fecha de la Copa Sudamericana 2026
Previa del partido Cienciano vs Juventud
Cienciano llegará al partido ante Juventud como favorito para ganar y clasificar en la Copa Sudamericana; sin embargo, el club uruguayo ha mostrado fortaleza de visita al empatar 1-1 con Puerto Cabello y caer por la mínima ante Atlético Mineiro.
Ambos conjuntos cuentan con amplias opciones de avanzar de ronda, ya sea hacia los octavos de final o los play offs del certamen internacional, por lo que el enfrentamiento resultará determinante para los dos. El antecedente más reciente entre Cienciano y Juventud concluyó con un empate 1-1 en Uruguay.
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