En Uruguay reaccionan a sanción de José Rivera para duelo con Nacional por Libertadores: "Un..."

Universitario de Deportes centra su atención en su próximo enfrentamiento ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026, un duelo vital en sus aspiraciones de alcanzar los octavos de final. En la previa de este encuentro, la prensa uruguaya sorprendió al reaccionar a la sanción que impuso el club contra José Rivera.

En Uruguay reaccionan a sanción de José Rivera

Luego de conocerse que Universitario decidió sancionar a José ‘Tunche’ Rivera y no considerarlo en la lista de viajeros para el duelo ante Nacional, el medio uruguayo ‘El País’ sorprendió al reaccionar sobre este caso en una contundente publicación. “Polémica en Universitario, rival de Nacional en Libertadores: apartaron a un jugador que tiró y pateó la camiseta”, titularon.

Asimismo, explicaron el contexto de la situación que protagonizó el delantero de la U y no dudaron en catalogarla como “polémica”. De igual manera, remarcaron que el 'Tunche' fue apartado por seis días tras esta acción.

Prensa uruguaya reaccionó a la sanción de Universitario en contra de José Rivera

“Universitario, que tiene prevista su visita a Nacional este miércoles en el Gran Parque Central, lanzó un comunicado para anunciar las medidas ante el accionar de uno de sus futbolistas, quien será apartado durante seis días. Se trata del delantero José Rivera, quien será sancionado por la U tras arrojar y luego patear la camiseta crema en una polémica reacción tras la derrota ante Atlético Grau”, mencionaron en su nota.

José Rivera seguirá en Universitario

Esta acción generó que un sector de los hinchas de Universitario pidiera la salida del delantero de forma inmediata. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta señaló que, luego de haber escuchado las disculpas públicas de José Rivera, la directiva crema ha decidido dar por zanjado el tema.

De esta forma, el ‘Tunche’ deberá volver a los entrenamientos este jueves 21 de mayo y podrá ser considerado por Héctor Cúper para el partido ante Deportivo Moquegua en la Liga 1.