Se confirmó si Piero Quispe será flamante refuerzo de Universitario: "Tiene que volver..."

Si Universitario de Deportes quiere mantener latente el sueño del tetracampeonato debe reforzar su plantilla de cara al Torneo Clausura. La administración, en coordinación con Héctor Cúper, ya viene analizando nombres y muchos hinchas piden el regreso de Piero Quispe, quien fue clave en la obtención del título nacional en la temporada 2023.

De acuerdo con lo revelado por Gustavo Peralta, el objetivo es fichar un delantero y volante de primera línea, que pueden ser extranjeros. Ante la consulta si el actual jugador de Sydney FC es opción, el citado periodista deportivo prácticamente descartó su regreso a Ate en la próxima ventana de incorporaciones.

A mitad de año, culminará su préstamo en el elenco australiano y deberá volver a Pumas de México, club dueño de su carta pase. El futuro del volante será en un club del extranjero.

"Con Quispe no ha habido ningún contacto, es más va a jugar la final del fútbol australiano y entiendo que después de eso tiene que volver a Pumas automáticamente para decidir su futuro, que creo que ya está medio decidido. Va a seguir afuera”, dijo el comunicador en Modo Fútbol, vía el canal de YouTube de Linkeados.

Video: Linkeados.

Recordemos que el jugador peruano se formó en las divisiones menores de Universitario, previo paso por la Academia Chumpitaz, además es confeso hincha del club de Ate y ha prometido volver en el futuro, aunque este regreso ‘pinta’ muy complicado de cara a este año.

Piero Quispe disputará la final del fútbol asutraliano

Piero Quispe disputará la final de la A-League con Sydney FC este sábado 23 de mayo, ante Auckland FC. Este decisivo duelo se juega a las 3:10 a.m. hora peruana.