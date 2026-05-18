El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo definitivo sobre la permanencia de Deportivo Binacional en la Liga 1. La entidad declaró fundada en parte la demanda presentada por el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional y ordenó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantener la categoría del Poderoso del Sur e incorporarlo a la Primera División en la temporada 2027.

La resolución dispone que la FPF actualice de inmediato la tabla de posiciones del campeonato del año 2023, con la aplicación estricta de las sanciones correspondientes al Club Sport Boys Association. La resta de puntos al cuadro rosado modifica la clasificación de aquella campaña y permite que el conjunto de Juliaca recupere la categoría que había perdido en el plano deportivo.

Recordemos que esta decisión del TC se ha dado en el ámbito de la justicia ordinaria, por lo que la FPF podría denunciar al elenco sureño ante la FIFA, aunque la institución también corre el riesgo de recibir una sanción legal.

Documento completo sobre el Tribunal Constitucional y Binacional

HA RESUELTO