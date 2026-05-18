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¡Vuelve a la Liga 1! Tribunal constitucional ordenó la reposición de Binacional en Primera División
El Tribunal Constitucional ordenó a la FPF la reposición de Deportivo Binacional en Primera División. ¿Cuándo se dará su incorporación a la Liga 1?
El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo definitivo sobre la permanencia de Deportivo Binacional en la Liga 1. La entidad declaró fundada en parte la demanda presentada por el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional y ordenó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantener la categoría del Poderoso del Sur e incorporarlo a la Primera División en la temporada 2027.
La resolución dispone que la FPF actualice de inmediato la tabla de posiciones del campeonato del año 2023, con la aplicación estricta de las sanciones correspondientes al Club Sport Boys Association. La resta de puntos al cuadro rosado modifica la clasificación de aquella campaña y permite que el conjunto de Juliaca recupere la categoría que había perdido en el plano deportivo.
Recordemos que esta decisión del TC se ha dado en el ámbito de la justicia ordinaria, por lo que la FPF podría denunciar al elenco sureño ante la FIFA, aunque la institución también corre el riesgo de recibir una sanción legal.
Documento completo sobre el Tribunal Constitucional y Binacional
HA RESUELTO
- Declarar FUNDADA en parte la demanda, por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento.
- ORDENAR a la Federación Peruana de Fútbol que proceda a actualizar la Tabla de Posiciones del Campeonato de Fútbol Profesional de Primera División del Perú del año 2023, conforme a las sanciones impuestas al Club Sport Boys Association; y, en consecuencia, DISPONER que el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional mantiene la categoría en la Primera División de Fútbol Profesional del Perú, debiendo ser incorporado en el Torneo Liga 1-2027.
- Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene.
- CONDENAR a la Federación Peruana de Fútbol al pago de costos y costas del proceso