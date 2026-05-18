ALERTA MÁXIMA en centros de detención del ICE: Fiscalía de California denuncia que DESNUDAN a inmigrantes y aplican CASTIGOS EXCESIVOS

En un nuevo y preocupante diagnóstico sobre el trato a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la Fiscalía de California encendió las alertas tras registrar condiciones graves en varios centros de detención del ICE en ese estado. El informe, elaborado por el fiscal general Rob Bonta a partir de inspecciones recientes, señaló situaciones de hacinamiento, falta de higiene, deficiente atención médica y prácticas que afectarían la dignidad de las personas detenidas, como revisiones corporales completas tras las visitas. Según la investigación oficial, estas condiciones empeoraron de manera considerable en el último periodo, en un contexto de incremento de detenciones migratorias en la región.

La evaluación fue elaborada por el State of California – Department of Justice, que entrevistó a personas detenidas y revisó instalaciones, registros y políticas internas en múltiples centros. El documento también advierte sobre la muerte de seis personas bajo custodia desde septiembre, un dato que incrementa la preocupación sobre la seguridad de los migrantes en estas instalaciones.

Crisis en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos: hacinamiento, insalubridad y falta de atención médica

El informe del State of California – Department of Justice detalla que varios centros de detención de migrantes en Estados Unidos operan por encima de su capacidad, con consecuencias directas en la salud y el bienestar de las personas detenidas. En el caso del centro de Otay Mesa, se registró una población superior a la cantidad de camas disponibles, lo que obligó a los inmigrantes a dormir en el suelo y a enfrentar demoras en el acceso a necesidades básicas.

En el centro de Adelanto, las cifras pasaron de apenas siete personas en 2023 a más de 1.500 detenidos en 2025, un incremento que, según el propio informe, ha saturado los servicios médicos y al personal disponible. En ese mismo complejo se reportaron cuatro de las seis muertes recientes.

El documento del State of California – Department of Justice señala textualmente: "las condiciones habían empeorado considerablemente durante el segundo mandato del presidente Donald Trump", en referencia al contexto de incremento de las detenciones migratorias. Asimismo, la Fiscalía advierte que muchos detenidos no tienen antecedentes penales graves y han sido clasificados como de baja peligrosidad, lo que contrasta con el discurso oficial sobre el perfil criminal de las personas arrestadas.

Denuncias por revisiones corporales al desnudo y uso excesivo de la fuerza en centros del ICE en California

Uno de los hallazgos más sensibles del informe sobre inmigrantes indocumentados en California y los centros de detención del ICE es la práctica de revisiones al desnudo a los detenidos tras cada visita no legal, especialmente en el centro de Otay Mesa. De acuerdo con el State of California – Department of Justice, los testimonios recogidos indican que esta medida tiene un fuerte impacto psicológico y afecta la dignidad de las personas recluidas.

El documento también incluye denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del personal en centros como Adelanto y Desert View Annex, donde se registraron incidentes vinculados al uso de gas pimienta y a sanciones disciplinarias consideradas desproporcionadas. En el informe se recoge de forma textual la expresión "cruel, inhumano e inaceptable", para describir las condiciones detectadas durante las inspecciones, entre ellas la falta de atención médica oportuna, el acceso restringido a servicios básicos y condiciones de vida poco higiénicas.

Entre las quejas más frecuentes también figuran la mala calidad de los alimentos, las porciones insuficientes, los horarios irregulares de comida y la falta de atención a alergias o enfermedades crónicas. En algunos centros, los inmigrantes incluso denunciaron haber tenido que pagar alimentos adicionales dentro de las instalaciones para mitigar el hambre.

Además, el reporte documenta condiciones físicas adversas, como temperaturas extremadamente bajas, goteras y la ausencia de ropa adecuada, factores que agravan la situación de vulnerabilidad de las personas detenidas.