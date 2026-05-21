¿Cuándo juega México vs Ghana, a qué hora y dónde ver partido amistoso internacional?

Se viene el partido amistoso entre México vs. Ghana, un prometedor duelo internacional que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, recinto remodelado ubicado en la ciudad de Puebla. Este choque servirá para que ambas selecciones lleguen en óptimas condiciones al Mundial 2026, que se desarrollará en Norteamérica a partir del 11 de junio.

¿Cuándo juega México vs. Ghana?

El amistoso entre México vs. Ghana se juega este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

¿A qué hora juega México vs. Ghana?

México: 20:00

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00

Estados Unidos: 22:00 (Miami y Nueva York) y 19:00 (Los Ángeles)

España: 04:00 (del día siguiente)

¿Dónde ver México vs. Ghana?

El partido amistoso entre México y Ghana contará con una amplia cobertura televisiva. En territorio mexicano, el compromiso se podrá seguir en señal abierta por Canal 5 (Televisa) y Azteca 7, además de TUDN en cable y la plataforma de streaming ViX. Por su parte, para la comunidad latina en Estados Unidos, las señales oficiales encargadas de la transmisión serán Univision y TUDN USA.

México vs. Ghana: previa del partido

La cuenta regresiva es real y el margen de error, mínimo. La selección mexicana entra en la recta final de su preparación y este viernes saltará a la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla para enfrentar a su similar de Ghana. Con la presión a tope de cara a la entrega de la lista definitiva para la Copa del Mundo, el combinado nacional necesita disipar dudas y demostrar que el funcionamiento colectivo empieza a afianzarse bajo la mirada del cuerpo técnico.

Javier 'Vasco' Aguirre tiene claro que no hay espacio para experimentos flojos. Para este compromiso, el estratega mexicano cuenta con el regreso de sus principales figuras que militan en el balompié europeo. Hombres de peso y jerarquía como Edson Álvarez, César Montes y Luis Chávez ya reportaron en la concentración y se perfilan para tener minutos importantes, al mando de un vestuario que combina experiencia con la frescura juvenil de elementos como la joya Gilberto Mora o el delantero Armando 'Hormiga' González. En el arco, el experimentado Guillermo Ochoa encabeza una terna de arqueros que buscará bajar la cortina ante el poderío físico africano.

México quiere llegar en forma al Mundial 2026.

La propuesta de las Estrellas Negras

Por su parte, el conjunto de Ghana no viene a pasear a territorio poblano. El combinado africano estrenará en el banquillo al experimentado estratega portugués Carlos Queiroz, quien asumió las riendas tras la salida de Otto Addo. Queiroz planteará en la Angelópolis una propuesta agresiva que mezcla futbolistas consolidados en el Viejo Continente con la base de su talentosa categoría sub-23. El peligro en ofensiva estará latente con la velocidad de hombres como Ibrahim Osman y el desequilibrio de Jesurun Rak-Sakyi, armas con las que buscarán dinamitar el bloque defensivo mexicano.