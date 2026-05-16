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Mundial 2026 en alerta: Estados Unidos ya tiene nombres de 34 mil hinchas prohibidos
Se acerca el Mundial 2026 y se conoció que EE.UU. contará con una lista de 34 mil hinchas vetados de ingresar a los estadios. ¿Por qué? Te lo contamos aquí.
Falta cada vez menos para el inicio del Mundial 2026 y Estados Unidos, una de las sedes junto a México y Canadá, ya se viene preparando para este gran evento. Sin embargo, diversos medios dieron a conocer que en EE.UU. ya existe una lista de 34 mil hinchas que estarán vetados de ingresar a los estadios que albergarán este torneo internacional. ¿Por qué? te lo contamos en esta nota.
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Estados Unidos ya tiene nombres de 34 mil hinchas prohibidos para el Mundial 2026
Se conoció que el Gobierno de Argentina entregó a Estados Unidos un listado oficial de personas con deuda de alimentos para que se les impida el ingreso a los recintos deportivos. Esto fue confirmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien además adelantó su inminente publicación en el Boletín Oficial para formalizar dicha restricción en la cita mundialista.
“Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, afirmó Monteoliva.
Cabe señalar que esta lista solo alcanza a 13.000 deudores alimentarios morosos. En ella también se encuentran personas que han cometido actos de violencia en estadios o incidentes en la vía pública.
La medida forma parte de los acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad firmados entre Argentina y Estados Unidos, los cuales contemplan el intercambio de información para prevenir y combatir delitos graves.
34 mil aficionados de la selección argentina serán vetados
Asimismo, el ministerio precisó que el uso de estos datos estará limitado al tiempo que dure el torneo y hasta un máximo de cinco días después de la final, programada para el 19 de julio.
“Cumplido ese período, las autoridades estadounidenses deberán acreditar ante el Ministerio de Seguridad Nacional la eliminación definitiva e irreversible de toda la información recibida, sin conservar copias ni registros derivados”, se informa.
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