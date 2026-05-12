¿Francia o Argentina? Las selecciones nacionales favoritas para ganar el Mundial 2026

Faltan pocos días para que arranque el Mundial 2026, cuando este 11 de junio México reciba a Sudáfrica en Ciudad de México, en lo que será el inicio de esta gran competición. En ese sentido, muchos amantes del deporte rey ya analizan cuáles son los equipos favoritos para llevarse este título. Por ello, en esta nota conocerás el top de naciones candidatas a hacer historia en esta gran competición.

¿Cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026?

España

De acuerdo con la encuesta realizada por ESPN, la candidata para el público es España. La ‘Roja’ presenta un gran equipo, sobre todo en el mediocampo, con figuras como Pedri y Dani Olmo, además de Lamine Yamal en el ataque, por lo que ilusiona con volver a levantar este trofeo.

La selección española es candidata a llevarse el Mundial 2026

Francia

La selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, busca volver a repetir la hazaña conseguida en el Mundial 2018. En la actualidad, los dirigidos por Didier Deschamps presentarán nuevos nombres, con jugadores que vienen destacando en el fútbol de élite, como Michael Olise, Rayan Cherki y Désiré Doué.

Francia buscará repetir la hazaña que consiguió en el 2018

Argentina

El actual campeón del mundo buscará defender su título bajo la conducción de Lionel Messi, acompañado de grandes figuras como Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Este será el último Mundial de Lionel Messi

Inglaterra

Inglaterra, que quedó en los cuartos de final del último Mundial, llega a esta cita con enormes talentos. Con la llegada de Thomas Tuchel al banquillo, los ingleses se ilusionan con realizar una buena campaña y lograr el objetivo de llegar a la final, junto con jugadores como Harry Kane, Bukayo Saka y Phil Foden.

Brasil

La selección brasileña, a pesar de que no atraviesa su mejor momento, no tiene una camada tan fuerte como la de generaciones pasadas. Sin embargo, siempre figura dentro del top cinco de selecciones candidatas a llevarse el certamen.

Top de selecciones y su desempeño en el último Mundial