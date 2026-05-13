Top 10 jugadores más caros que estarán en el Mundial 2026: Lamine Yamal encabeza la lista

Falta poco más de un mes para la cita mundialista que paralizará al mundo entero, y muchos amantes del fútbol esperan ver a las estrellas de grandes equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, PSG, Bayern Múnich, entre otros, siendo partícipes de esta gran competición que se realizará en tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá.

Jugadores más caros que estarán en el Mundial 2026

En esta lista se encuentra un tridente que muchos clubes desearían: Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé, pues estos tres delanteros son de los futbolistas más letales del fútbol de élite.

Lamine Yamal (FC Barcelona) – 200 millones €

Erling Haaland (Manchester City) – 200 millones €

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 200 millones €

Pedri (FC Barcelona) – 150 millones €

Vinicius Junior (Real Madrid) – 150 millones €

Jude Bellingham (Real Madrid) – 140 millones €

Michael Olise (Bayern Múnich) – 140 millones €

Jamal Musiala (Bayern Múnich) – 120 millones €

Bukayo Saka (Arsenal) – 120 millones €

Federico Valverde (Real Madrid) – 120 millones €

Este sería el top 10, de acuerdo con las cifras obtenidas del portal Transfermarkt. Cabe señalar que en esta lista figuran muchos jugadores menores de 25 años, como Pedri, Bellingham, Michael Olise, Jamal Musiala y Bukayo Saka.

Jugadores del Mundial 2026 menores de 25 años. Foto: composición Líbero/IG

Llama la atención la ausencia de figuras consolidadas como Ousmane Dembélé entre los jugadores más valiosos, pese a sus recientes éxitos con el PSG y a haber ganado el Balón de Oro en 2025.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.