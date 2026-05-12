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Mundial 2026: partido inaugural, fixture, horarios, cuándo y cómo ver el inicio de la Copa del Mundo
La primera semana del Mundial 2026 contará con emocionantes partidos. Conoce aquí la programación, los horarios y cómo ver la Copa del Mundo.
El torneo más importante del mundo se encuentra a tan solo unas semanas de comenzar. El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, se presenta como un evento que promete quedar en la historia de este certamen. El partido inaugural se realizará entre México y Sudáfrica, para después dar inicio al compromiso entre Corea del Sur y República Checa, ambos encuentros correspondientes al Grupo A.
¿Cuándo es el partido inaugural del Mundial?
El partido inaugural del Mundial 2026 se realizará este 11 de junio entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, ubicado en México. El recinto deportivo cuenta con capacidad para 83.264 espectadores. Después de ese duelo, en el Estadio Akron, se jugará el compromiso entre Corea del Sur y República Checa, también por el Grupo A.
Fixture del Mundial 2026
En la primera semana del Mundial 2026 habrá encuentros que generan gran expectativa entre los hinchas. A continuación, la lista de partidos que se disputarán durante los primeros días del torneo.
11 de junio
- México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- República de Corea vs. República Checa – Grupo A – Estadio Guadalajara
12 de junio
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Toronto
- Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Estadio Los Ángeles
13 de junio
- Catar vs. Suiza – Grupo B – Estadio Bahía de San Francisco
- Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Haití vs. Escocia – Grupo C – Estadio Boston
- Australia vs. Turquía – Grupo D – Estadio BC Place Vancouver
14 de junio
- Alemania vs. Curazao – Grupo E – Estadio Houston
- Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Estadio Dallas
- Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Estadio Filadelfia
- Suecia vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
15 de junio
- España vs. Cabo Verde – Grupo H – Estadio Atlanta
- Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Estadio Seattle
- Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H – Estadio Miami
- Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Estadio Los Ángeles
16 de junio
- Francia vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Irak vs. Noruega – Grupo I – Estadio Boston
- Argentina vs. Argelia – Grupo J – Estadio Kansas City
- Austria vs. Jordania – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco
17 de junio
- Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Estadio Houston
- Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Estadio Dallas
- Ghana vs. Panamá – Grupo L – Estadio Toronto
- Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México
18 de junio
- República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Atlanta
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Los Ángeles
- Canadá vs. Catar – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver
- México vs. República de Corea – Grupo A – Estadio Guadalajara
Fixture completo del Mundial 2026
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?
Para seguir este evento desde Perú, podrás hacerlo a través de la señal de DSPORTS (DirecTV), que transmitirá los 104 partidos. Además, ESPN Latinoamérica también contará con la cobertura del torneo, mientras que por streaming se podrá ver en Disney+. A esta lista de plataformas también se sumó recientemente Paramount.
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