Mundial 2026: partido inaugural, fixture, horarios, cuándo y cómo ver el inicio de la Copa del Mundo

El torneo más importante del mundo se encuentra a tan solo unas semanas de comenzar. El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, se presenta como un evento que promete quedar en la historia de este certamen. El partido inaugural se realizará entre México y Sudáfrica, para después dar inicio al compromiso entre Corea del Sur y República Checa, ambos encuentros correspondientes al Grupo A.

¿Cuándo es el partido inaugural del Mundial?

El partido inaugural del Mundial 2026 se realizará este 11 de junio entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, ubicado en México. El recinto deportivo cuenta con capacidad para 83.264 espectadores. Después de ese duelo, en el Estadio Akron, se jugará el compromiso entre Corea del Sur y República Checa, también por el Grupo A.

Fixture del Mundial 2026

En la primera semana del Mundial 2026 habrá encuentros que generan gran expectativa entre los hinchas. A continuación, la lista de partidos que se disputarán durante los primeros días del torneo.

11 de junio

México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

República de Corea vs. República Checa – Grupo A – Estadio Guadalajara

12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Toronto

Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Estadio Los Ángeles

13 de junio

Catar vs. Suiza – Grupo B – Estadio Bahía de San Francisco

Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Estadio Nueva York Nueva Jersey

Haití vs. Escocia – Grupo C – Estadio Boston

Australia vs. Turquía – Grupo D – Estadio BC Place Vancouver

14 de junio

Alemania vs. Curazao – Grupo E – Estadio Houston

Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Estadio Dallas

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Estadio Filadelfia

Suecia vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey

15 de junio

España vs. Cabo Verde – Grupo H – Estadio Atlanta

Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Estadio Seattle

Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H – Estadio Miami

Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Estadio Los Ángeles

16 de junio

Francia vs. Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York Nueva Jersey

Irak vs. Noruega – Grupo I – Estadio Boston

Argentina vs. Argelia – Grupo J – Estadio Kansas City

Austria vs. Jordania – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco

17 de junio

Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Estadio Houston

Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Estadio Dallas

Ghana vs. Panamá – Grupo L – Estadio Toronto

Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México

18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Atlanta

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Los Ángeles

Canadá vs. Catar – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver

México vs. República de Corea – Grupo A – Estadio Guadalajara

Fixture completo del Mundial 2026

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

Para seguir este evento desde Perú, podrás hacerlo a través de la señal de DSPORTS (DirecTV), que transmitirá los 104 partidos. Además, ESPN Latinoamérica también contará con la cobertura del torneo, mientras que por streaming se podrá ver en Disney+. A esta lista de plataformas también se sumó recientemente Paramount.