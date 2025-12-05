México vs Sudáfrica: hora, día y canal del partido inaugural del Mundial 2026
Se revive lo que pasó en el 2010. El Mundial 2026 tendrá como partido inaugural en enfrentamiento entre México y Sudáfrica.
El Sorteo del Mundial 2026 dejó grupos de infarto, por ejemplo, por primera vez en la historia del fútbol se repetirá un partido inaugura. Se trata el enfrentamiento entre México vs Sudáfrica. ¿Cuáles son las otras selecciones que integran el grupo A?
Ambas selecciones ya habían disputado un duelo inaugural en aquel Mundial 2010 que se desarrolló en Sudáfrica. En Johannesburgo quedó igualado el duelo 1-1 y esta vez será el estadio Azteca donde se vuelvan a ver cara a cara.
Mundial 2026 se inaugurará en el Estadio Azteca
Las autoridades mexicanas han venido trabajando en una remodelación del estadio Azteca. El coloso de Santa Úrsula no es solo un acontecimiento deportivo, sino un símbolo de transformación y modernidad. El recinto, que ha sido testigo de gestas históricas del fútbol mundial, se presenta ahora con una actualización integral que lo coloca a la altura de las máximas exigencias internacionales.
De hecho, México gestionó un partido de alta exigencia previo a su participación al Mundial. El 'Tri' enfrentará Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 28 de marzo de 2026 a las 20:00 hora de Perú (19:00 hora local). Al ser el amistoso en plena ventana FIFA, la convocatoria de Cristiano Ronaldo es una posibilidad real y el partido sirve para probar sedes y estándares rumbo al Mundial 2026.
Grupo de México en el Mundial
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- Playoff UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
