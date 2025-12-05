Grupo de Colombia en Mundial 2026: partidos, fixture, calendario y rivales
Se realiza el sorteo del Mundial 2026 y se conocerá el grupo de la selección colombiana. Mira su fixture y calendario oficial.
La selección de Colombia es una de las representantes de Conmebol en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, y HOY se conocerá el grupo que integrará en el certamen más importante del deporte rey. Conoce cuál es el fixture y calendario del equipo de Néstor Lorenzo.
Grupo de Colombia en el Mundial 2026:
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
Colombia ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026, luego de quedar ubicada en el bombo 2 gracias a su posición 13 en el ranking FIFA. Ese lugar le permitió esquivar a varios rivales de peso, lo que deja al equipo de Néstor Lorenzo con un escenario positivo, pero sin cruces inmediatos con potencias como Croacia, Marruecos, Uruguay o Japón. Además, las reglas del sorteo impiden que enfrente a otros representantes de Conmebol en esta fase, por lo que no tendrá al frente ni al campeón Argentina, ni a Brasil, ni a Paraguay.
Por su lado, el entrenador del equipo 'cafetero' no se concentra en elegir las opciones que le gustaría tener pues aseguró que prefiere enfocarse en el estado en el que llegarán sus elementos a asumir el certamen: "No me animo a elegir un grupo en sí, sino preocuparme por cómo llega Colombia, que los jugadores estén en su más alto nivel al momento de la competencia mundial", expresó el técnio.
Con ese panorama, el grupo que integra Colombia quedó conformado por selecciones procedentes de confederaciones distintas: rivales africanos, asiáticos, centroamericanos y, como máximo, dos europeos.
