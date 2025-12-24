Universitario anunció a Caín Fara y Atlanta, su ex club, oficializó a figura de la Liga 1

El mercado de pases sigue dejando muchas sorpresas, no solo en la Liga 1, sino también a nivel internacional, pues los distintos clubes comienzan a reforzarse de la mejor manera. En ese contexto, Atlanta de Argentina, equipo en el que hasta hace poco estuvo el nuevo jugador de Universitario, Caín Fara, sorprendió al anunciar la contratación de un futbolista del balompié nacional.

Las diferentes escuadras son conscientes que para conseguir los objetivos necesitan de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas empezaron. La mira está puesta en equipos del campeonato peruano que han mostrado un destacado nivel de sus deportistas.

Atlanta de Argentina aseguró a futbolista de la Liga 1

“¡Leonel Galeano se suma al Bohemio! El central, de último paso por Cienciano de Perú donde jugó la Copa Sudamericana, es el nuevo refuerzo para la próxima temporada. Llega en condición de libre hasta diciembre de 2026. ¡Bienvenido, Leo!”, anunció Atlanta de la Primera B Nacional (Segunda División) de Argentina.

De esta manera, el zaguero se suma al plantel que solo un día antes había anunciado la salida del también defensa Caín Fara, flamante primer refuerzo extranjero de la ‘U’ que en la próxima campaña contará también con un nuevo comando técnico encabezado por Javier Rabanal.

La trayectoria de Leonel Galeano ilusiona a los hinchas de su nuevo equipo por su experiencia, el cual incluye su paso por el Rayo Vallecano en España, clubes del fútbol argentino como Godoy Cruz y Aldosivi, y destacadas participaciones con equipos como Curicó Unido, FBC Melgar y Cienciano.

Leonel Galeano: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Leonel Galeano tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.