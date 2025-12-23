¿Quién es Caín Fara, defensor argentino que llega a Universitario como su primer fichaje 2026?

Todavía a falta de un anuncio oficial, se conoció que Caín Fara será el primer fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2026. Y es que para sorpresa de muchos, el Atlético Atlanta de Argentina reveló en sus redes sociales que el mencionado defensor dejará el club para sumarse al plantel del tricampeón de la Liga 1 Perú.

"Caín Fara no renovará con el club y seguirá su carrera en Universitario de Perú. Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025. ¡Lo mejor, 'Faraón'!", se lee en el anuncio del equipo de segunda división.

¿Quién es Caín Fara, el flamante fichaje de Universitario?

Caín Fara es un zaguero central de 31 años, maneja el perfil derecho y mide 1.84 metros. Se formó en las divisiones menores de Rosario Central. Salió campeón de la segunda división del fútbol argentino en la temporada 2020-2021 con Tigre. También jugó en Aucas de Ecuador, dónde ganó el título de la LigaPro en 2022.

En este 2025 defendió la camiseta de Atlético Atlanta, en donde disputó 31 partidos y no anotó ningún gol. Pese a ello, y contar con un historial de lesiones, esta temporada ha tenido un rendimiento constante y su técnico siempre lo consideraba en el equipo titular.

Caín Fara jugó en Atlético Atlanta en el 2025.

Lesiones de Caín Fara

En toda su carrera, el popular 'Faraón' ha tenido cuatro lesiones que han sido de consideración: fractura metatarsiana en el 2019, complicaciones de ligamento cruzado en 2021 y 2024, siendo este último año mencionado en el que pasa por cirugía y estuvo 209 días fuera de las canchas.

Historial de lesiones de Caín Fara.

¿Cómo juega Caín Fara?

De acuerdo con el periodista Facu Llido, que sigue de cerca la actualidad de Atlético Atlanta, se trata de un defensor firme en la marca, confiable con el balón y con liderazgo dentro del campo. Se hace notar por su fortaleza física, su dominio del juego aéreo y su eficacia en las jugadas de pelota parada. Si bien su velocidad es la habitual para un zaguero central, está habituado a defender lejos de su arco y a resolver situaciones de mano a mano con los atacantes.

Este futbolista, que tiene el mismo representante de Matías Di Benedetto, tendrá que acoplarse al 1-3-5-2 que sostiene Universitario, ya que en su último equipo jugaba en un esquema 1-4-3-3, en el cual logró ser una pieza clave para sostener una última línea muy sólida durante toda la temporada de la segunda división del fútbol argentino.