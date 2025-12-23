0

Oficial: Universitario firmó a futbolista que jugó en Chile hasta la temporada 2027

Mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció la firma de contrato con un experimentado jugador que tuvo paso por el fútbol chileno. ¿Quién será?

Solange Banchon
Universitario hizo oficial a futbolista que jugó en Chile hasta el 2027
Universitario hizo oficial a futbolista que jugó en Chile hasta el 2027 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes apunta a pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 2026, además de hacer historia a nivel internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero también, la institución merengue busca asegurar a sus principales figuras con el objetivo de mantener la base del equipo por las próximas temporadas.

Prensa de Ecuador y su reacción ante el anuncio de Javier Rabanal en Universitario

PUEDES VER: Prensa ecuatoriana no se midió y lanzó firme opinión tras llegada de Rabanal a la U: "Perder el..."

Universitario anunció la renovación de Matías Di Benedetto hasta 2027

Bajo ese contexto, a través de las redes sociales, el club de Odriozola hizo oficial la firma de contrato con el defensa argentino Matías Di Benedetto hasta finales del 2027. Su renovación se da luego de ser uno de los referentes en la defensa del plantel estudiantil durante los últimos años.

"Un tricampeón se queda en casa. Matías Di Benedetto extendió su vínculo con el único grande del Perú hasta 2027", señaló Universitario en su cuenta de 'X', anteriormente Twitter.

Matías Di Benedetto

Universitario anunció la renovación de Matías Di Benedetto

¿Cómo le fue a Matías Di Benedetto con Universitario este 2025?

Di Benedetto jugó como titular indiscutible en el once que fue dirigido por Jorge Fossati durante el 2025. Según las estadísticas, el ex Central Córdoba disputó 37 duelos con la 'U' a nivel local e internacional. Del mismo modo, anotó 2 goles, y sumó un aproximado de 3178 minutos.

Matías Di Benedetto y su paso por el fútbol chileno

Del 2019 al 2021, el zaguero argentino defendió la camiseta de Deportes Temuco de la Segunda División de Chile. Precisamente con la escuadra sureña, el popular 'Tano' llegó a afrontar 99 encuentros, asimismo anotó 6 anotaciones que lo consolidaron como una pieza clave en el equipo.

Matías Di Benedetto: ¿en qué clubes ha jugado?

  • CA Villa San Carlos (Argentina)
  • CA Unión (Mar del Plata - Argentina)
  • Almagro
  • Gimnasia
  • Deportes Temuco (Chile)
  • Central Córdoba
  • Universitario de Deportes

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Seleccionado peruano firmó con Sporting Cristal para la temporada 2026: "Muchos éxitos"

  2. Club de segunda de Argentina confirma nuevo fichaje de Universitario para el 2026: "Muchos éxitos"

  3. Mr Peet se rindió en elogios ante volante que jugará con Alianza Lima todo el 2026: "Especial"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano