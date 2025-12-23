Oficial: Universitario firmó a futbolista que jugó en Chile hasta la temporada 2027
Mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció la firma de contrato con un experimentado jugador que tuvo paso por el fútbol chileno. ¿Quién será?
Universitario de Deportes apunta a pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 2026, además de hacer historia a nivel internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero también, la institución merengue busca asegurar a sus principales figuras con el objetivo de mantener la base del equipo por las próximas temporadas.
Universitario anunció la renovación de Matías Di Benedetto hasta 2027
Bajo ese contexto, a través de las redes sociales, el club de Odriozola hizo oficial la firma de contrato con el defensa argentino Matías Di Benedetto hasta finales del 2027. Su renovación se da luego de ser uno de los referentes en la defensa del plantel estudiantil durante los últimos años.
"Un tricampeón se queda en casa. Matías Di Benedetto extendió su vínculo con el único grande del Perú hasta 2027", señaló Universitario en su cuenta de 'X', anteriormente Twitter.
Universitario anunció la renovación de Matías Di Benedetto
¿Cómo le fue a Matías Di Benedetto con Universitario este 2025?
Di Benedetto jugó como titular indiscutible en el once que fue dirigido por Jorge Fossati durante el 2025. Según las estadísticas, el ex Central Córdoba disputó 37 duelos con la 'U' a nivel local e internacional. Del mismo modo, anotó 2 goles, y sumó un aproximado de 3178 minutos.
Matías Di Benedetto y su paso por el fútbol chileno
Del 2019 al 2021, el zaguero argentino defendió la camiseta de Deportes Temuco de la Segunda División de Chile. Precisamente con la escuadra sureña, el popular 'Tano' llegó a afrontar 99 encuentros, asimismo anotó 6 anotaciones que lo consolidaron como una pieza clave en el equipo.
Matías Di Benedetto: ¿en qué clubes ha jugado?
- CA Villa San Carlos (Argentina)
- CA Unión (Mar del Plata - Argentina)
- Almagro
- Gimnasia
- Deportes Temuco (Chile)
- Central Córdoba
- Universitario de Deportes
