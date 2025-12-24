Liga 1: Los 5 bloopers más insólitos que se dieron en esta temporada - VIDEO

La temporada 2025 de la Liga 1 ha sido una de las ediciones más importantes, ya que Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, en medio de esta hazaña, también ocurrieron curiosos bloopers que terminaron muy mal para un equipo y beneficiaron al rival. A continuación, repasamos los 5 errores más insólitos del año.

Top 5 de los bloopers más insólitos de la Liga 1 2025

Si bien existen golazos en la Liga 1, por otro lado también hay quienes se equivocaron de forma muy insólita perjudicando a su equipo durante la edición 2025. Es por eso que ahora te vamos a brindar una lista de los peores bloopers del torneo peruano, que tiene a Universitario, Sport Huancayo, Sporting Cristal y otros como protagonistas.

Comerciantes empató Universitario sobre el final tras grosero error de Sebastián Britos

Se jugaba la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 cuando, a los 90 minutos más complemento, Sebastián Britos salió mal a despejar el balón y Matías Sen, delantero argentino, aprovechó para sellar el empate 1-1 de Comerciantes Unidos ante Universitario de Deportes. De esta forma, el cuadro merengue comenzó el campeonato con un amargo empate para los hinchas que fueron a ver su equipo en el Estadio Municipal Germán Contreras, Cajabamba.

Álex Valera se pierde un gol insólito ante Alianza Lima en el primer clásico del 2025

Transcurrían los 59 minutos del primer duelo entre Alianza Lima y Universitario por el 2025, cuando Alex Valera falló un gol increíble tras un gran pase de Edison Flores. El delantero se encontraba solo frente al arquero Billy Viscarra en el arco sur de Matute y en lugar de definir, dio un pase a Vélez que le salió muy adelante. Los hinchas merengues que miraban de lejos el partido no podían creerlo y en Matute agradecieron el error del delantero crema. Sin embargo, el encuentro terminó 1-1 por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Felipe Vizeu se tropezó y falló el gol de Sporting Cristal ante Alianza Lima

Transcurría el minuto 45 de la primera mitad del partido de ida de las semifinales de los play-offs entre Sporting Cristal y Alianza Lima cuando el equipo de Paulo Autuori se lanzó al ataque en busca de ingresar al área rival. Felipe Vizeu recibió el balón en el centro, superando al último defensor. Cuando todos esperaban que disparara a portería, resbaló de manera increíble en el Estadio Nacional. De esta forma, ambos equipos se fueron al descanso con un empate parcial, lo que generó desazón y lamento entre los seguidores celestes y el propio futbolista, quien no podía creer la clara oportunidad que desperdició para poner en ventaja al equipo celeste.

Delantero de Sport Huancayo no dejó que su compañero anote

Se jugaban los primeros minutos del partido entre Ayacucho FC y Sport Huancayo por la jornada 4 del Torneo Apertura 2025 cuando Ronald Huaccha se resbaló en la línea y terminó despejando el balón con la espalda segundos antes de que ingresara a la red. Para buena fortuna de los hinchas huancainos, el encuentro terminó en empate 1-1 en condición de visita desde el Estadio Ciudad de Cumana, Ayacucho.

Hernán Lupu falló dos goles clarísimos que impactaron en el palo frente a Sporting Cristal

A los 45 minutos, más suplemento, el volante de Alianza Atlético, Hernán Lupu, quedó mano a mano con el portero de Sporting Cristal, Diego Enríquez, debido a la mala entrega de la pelota de uno de los defensores celestes. El volante, que vio la oportunidad perfecta, decidió pegarle al arco, pero para mala suerte, la pelota chocó en el travesaño. Sin embargo, la redonda rebotó en sus pies, ocasionando que el mismo jugador le pegara nuevamente y otra vez terminara en el poste. Al final, este encuentro terminó en empate a 0 por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.