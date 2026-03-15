RIESGO TOTAL para ciudadanos estadounidenses que apoyan a inmigrantes: conductor de Colorado enfrentaría repercusiones tras negarse a COOPERAR CON ICE

Un caso reciente en Colorado genera debate sobre los límites de la cooperación ciudadana con las autoridades migratorias en Estados Unidos. José Acevedo, un conductor de grúa mexicano-estadounidense, se negó a colaborar en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que estaría provocando consecuencias en su vida personal y laboral. Según Acevedo, su decisión surge de la solidaridad con la comunidad inmigrante.

José Acevedo, ciudadano mexicano-estadounidense, rechazó colaborar con ICE.

Conductor de Colorado enfrentaría consecuencias por negarse a colaborar con operativo de ICE

El incidente ocurrió en enero en el condado de Eagle durante un operativo migratorio, cuando agentes de ICE detuvieron a varias personas consideradas "ilegales" en una parada de tráfico. Al ser necesario remolcar algunos vehículos, los oficiales solicitaron la ayuda de Acevedo.

En lugar de acatar la petición, Acevedo decidió grabar el momento con su teléfono móvil como señal de apoyo a los afectados. En conversación con CBS Colorado, el conductor explicó: "Tengo familia gracias a la cual pude nacer aquí y tener esta oportunidad. Simplemente actué por impulso". Su acción, aunque pacífica, tiene repercusiones directas en su vida profesional y económica.

Apoyo familiar a conductor tras negarse a colaborar con ICE

José Acevedo aseguró que, tras el episodio, su horario de trabajo se redujo, afectando sus ingresos. No obstante, expresó gratitud hacia su empleador por mantenerlo en el puesto: "Tengo la conciencia tranquila. Podría haberme despedido, podría haberme dicho: 'Oye, sabes que tengo que despedirte', pero en vez de eso me dijo: 'Trabaja menos días hasta que todo esto pase'".

A pesar de las dificultades, Acevedo mantiene firme su compromiso con la comunidad inmigrante y subraya que su decisión refleja principios de solidaridad y responsabilidad familiar.