ALERTA global: Donald Trump pacta con la OTAN sobre Groenlandia y frena aranceles que amenazaban a Europa
El presidente de EE.UU. anunció un entendimiento preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y retiró la amenaza de nuevos aranceles a países europeos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que alcanzó junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un “marco de entendimiento” para avanzar hacia un eventual acuerdo sobre Groenlandia, en un contexto de creciente tensión por el futuro del territorio autónomo bajo soberanía danesa.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: EE.UU. congela visas para 75 países de América Latina y deja a miles sin opción de migrar legalmente
Según explicó el mandatario a través de un mensaje público, el diálogo no solo abarca a Groenlandia, sino también a la estrategia conjunta de la Alianza Atlántica en la región ártica. Trump sostuvo que, de concretarse, el acuerdo resultaría “muy beneficioso para Estados Unidos y para todos los países miembros de la OTAN”.
Trump anuncia un entendimiento clave con la OTAN y cambia el rumbo de la tensión con Europa.
Alto a los aranceles
Como parte de este acercamiento diplomático, el presidente estadounidense anunció que no avanzará con los aranceles que había anticipado contra varios países de Europa, los cuales estaban previstos para entrar en vigor el próximo 1 de febrero. La decisión, indicó, responde directamente al entendimiento alcanzado con la OTAN.
Trump también señaló que continúan las conversaciones sobre un proyecto estratégico denominado “Cúpula Dorada” vinculado a Groenlandia, aunque evitó ofrecer detalles específicos y adelantó que brindará más información a medida que avancen las negociaciones.
En ese marco, confirmó que las gestiones diplomáticas están a cargo del vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, quienes reportarán directamente a la Casa Blanca.
Durante su reciente participación en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Trump descartó el uso de la fuerza para obtener el control del territorio, aunque insistió en que un acuerdo es clave para garantizar la seguridad estratégica de la isla y de la región ártica.
