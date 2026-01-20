Se confirmó que Alianza Lima enfrentará a LDU en destacado partido internacional en Matute

Alianza Lima pactó un partido de talla internacional ante Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026 en el Estadio de Matute. Por su parte, la directiva del elenco victoriano quiere que el plantel femenino también llegue con buen ritmo de preparación al torneo local y ahora se acaba de conocer que las íntimas chocarán ante Liga de Quito.

Alianza Lima jugará partido amistoso internacional ante Liga de Quito en Matute

Según la información que brindó la periodista Luccina Aparicio en sus redes sociales, las dirigidas por el técnico chileno José Letelier se verán las caras ante LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026, en un cotejo que se perfila de alto nivel ya que el conjunto grone viene de consagrarse con el bicampeonato nacional la anterior temporada.

"Alianza Lima femenino enfrentará la Noche Blanquiazul a las Guerreras Albas (LDU) de Quito. La fecha estimada sería el 5 de febrero", señaló la comunicadora en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

Alianza Lima Femenino se alista para la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Como dato importante, el año pasado, las aliancistas se midieron frente a Independiente de Avellaneda en su noche de presentación, donde hicieron gala de su gran plantel y refuerzos al golear por un marcador de 3-0 a las argentinas en Matute.

Finalmente, es válido recordar que Liga de Quito viene de disputar la gran final de la Superliga Femenina 2025 contra Dragonas IDV, sin embargo, no pudieron evitar el 'Bi' y quedaron como subcampeonas. Ahora, el equipo ecuatoriano dio vuelta a la página y se enfrentará a Alianza Lima para medir su nivel de competencia e ir por la revancha en el torneo.