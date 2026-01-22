Aldo Corzo, tricampeón con la 'U', se deshace de elogios con fichaje de Alianza Lima: "Calidad"

Uno de los referentes de Universitario como Aldo Corzo se encuentra listo para la "Noche Crema 2026". Como parte de la antesala a este evento, el capitán 'merengue' dio sus sensaciones de cómo ha ido el plantel en esta pretemporada bajo la dirección de Javier Rabanal. Sin embargo, sorprendió al dar palabras de elogios al gran fichaje de Alianza Lima, rival directo de los tricampeones.

Aldo Corzo se rinde ante fichaje de Alianza Lima

En una entrevista a TV Perú, el lateral derecho de 36 años fue consultado sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. Corzo, compañero de 'Bolt' en la selección peruana, no dudó en calificarlo por todo lo alto y resaltar su "calidad" para el bien del fútbol peruano.

Fiel a su estilo, le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su carrera profesional, pero aclaró que eso no se dé cuando tenga que verse cara a cara ante Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano.

"Siempre va a sumar que un jugador de su calidad venga al fútbol peruano, así que bueno desearle siempre lo mejor pero no contra nosotros", declaró Aldo Corzo para las cámaras de TV Perú.

¿Cuándo juega Universitario por la "Noche Crema 2026"?

Universitario de Deportes recibe a U de Chile por la "Noche Crema 2026" este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. Este cotejo inicia a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT) con la transmisión exclusiva de TV Perú en señal abierta.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano?

Tras el sorteo de la Liga 1 2026, se definió que el primer clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima se afronte en la novena jornada del Torneo Apertura. Dicho ello, todo apunta a que se jugará en la semana del 27 al 30 de marzo del presente año. Queda aguardar la programación de la FPF para el conocimiento de los aficionados.