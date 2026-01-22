Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a exfigura de Racing

Universitario de Deportes está enfocado en poder seguir rindiendo al máximo en su pretemporada en Campo Mar y prepararse de la mejor manera para el inicio de la Liga 1 2026. En paralelo, la directiva sigue planificando el plantel y se conoció que están cerca de firmar a un exjugador de Racing de Argentina.

Universitario avanza con negociaciones para firmar a exfigura de Racing

La dirección deportiva de Universitario ha logrado mantener a la base de su equipo en los últimos años, uno de los factores que los ha llevado a conseguir el tricampeonato nacional. En ese sentido, los cremas quieren mantener a sus principales figuras y uno de ellos es Martín Pérez Guedes, exjugador de Racing.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la directiva merengue tiene al jugador como uno de los pilares del equipo y están muy contentos por su gran rendimiento del volante argentino. Por ello, ya trabajan en la renovación de su contrato y están a solo unos detalles de poder concretar su firma.

Martín Pérez Guedes está cerca a renovar su contrato con Universitario. Foto: Sebastián Blanco/URPI

La renovación se ha vuelto una prioridad para el equipo crema, teniendo en cuenta que este 2026 es su último año de contrato. De esta forma, todo indica que las partes están destinadas a entenderse y poder extender el vínculo del jugador.

Pérez Guedes se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del plantel de Universitario y uno de los artífices del tricampeonato, ya que es catalogado como un titular indiscutible. En total, ha disputado 115 partidos con los cremas, donde ha marcado 17 goles y 4 asistencias.

Martín Pérez Guedes tuvo un paso por Racing

Martín Pérez Guedes inició su carrera profesional en el fútbol argentino y tuvo a Racing Club como uno de sus primeros equipos. En la ‘Academia’, el mediocampista alternó entre el plantel principal y la reserva entre 2012 y 2019; sin embargo, no consiguió consolidarse en el conjunto de Avellaneda y terminó optando por seguir su trayectoria en otros clubes.

Valor de mercado de Martín Pérez Guedes

Pese a que ha tenido un gran rendimiento, el valor de mercado de Pérez Guedes ha ido cayendo con el paso de los años. Actualmente, a sus 34 años su pase está valorizado en 350 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt.