¡Confirmado! César Inga deja Universitario y es nuevo jugador de Kansas City: todos los detalles

César Inga se convertirá en el nuevo futbolista de Kansas City de la MLS y dejará las filas de Universitario de Deportes. Te contamos por cuánto tiempo fichará el peruano y otros detalles.

César Inga es nuevo jugador de Kansas City y dejará Universitario
Universitario de Deportes tenía a César Inga como uno de sus futbolistas con mayor proyección para salir del equipo rumbo al exterior, y tras concretar su acuerdo con Kansas City, el polifuncional jugador se convertirá en su nuevo elemento de cara al 2026 en la MLS. Te contamos los detalles de su fichaje.

César Inga se convertirá en el nuevo futbolista de Kansas City de la MLS y dejará las filas de Universitario de Deportes. Te contamos por cuánto tiempo fichará el peruano y demás detalles.

El periodista Gustavo Peralta informó a través de su programa 'Colectivo World' que César Inga es el nuevo futbolista de Kansas City, tras llegar a un acuerdo económico. De esta forma, se despide de Universitario de Deportes de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

